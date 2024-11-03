В ХМАО возбудили уголовное дело на врачей из-за которых девушка лишилась ребенка

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) лишилась ребенка из-за того, что врачи неправильно рассчитали его вес и отказали в кесаревом сечении. Сейчас на медработников возбуждено уголовное дело, докладывать о котором будут лично председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«Несмотря на то, что проводимые на протяжении нескольких дней мероприятия по стимуляции родовой деятельности не принесли положительного результата, врачи роддома отказали пациентке в проведении кесарева сечения. В результате неверно выбранная тактика родоразрешения привела к гибели плода. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале ведомства.
Докладывать Бастрыкину о ходе и результатах расследования этого уголовного дела будет руководитель СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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