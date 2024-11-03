03 ноября 2024

В ХМАО возбудили уголовное дело на врачей из-за которых девушка лишилась ребенка

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Врачи отказали югорчанке в кесарево и она лишилась ребенка
Врачи отказали югорчанке в кесарево и она лишилась ребенка Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) лишилась ребенка из-за того, что врачи неправильно рассчитали его вес и отказали в кесаревом сечении. Сейчас на медработников возбуждено уголовное дело, докладывать о котором будут лично председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«Несмотря на то, что проводимые на протяжении нескольких дней мероприятия по стимуляции родовой деятельности не принесли положительного результата, врачи роддома отказали пациентке в проведении кесарева сечения. В результате неверно выбранная тактика родоразрешения привела к гибели плода. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале ведомства.

Докладывать Бастрыкину о ходе и результатах расследования этого уголовного дела будет руководитель СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) лишилась ребенка из-за того, что врачи неправильно рассчитали его вес и отказали в кесаревом сечении. Сейчас на медработников возбуждено уголовное дело, докладывать о котором будут лично председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Несмотря на то, что проводимые на протяжении нескольких дней мероприятия по стимуляции родовой деятельности не принесли положительного результата, врачи роддома отказали пациентке в проведении кесарева сечения. В результате неверно выбранная тактика родоразрешения привела к гибели плода. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале ведомства. Докладывать Бастрыкину о ходе и результатах расследования этого уголовного дела будет руководитель СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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