04 ноября 2024
03 ноября 2024

Сколько семей с детьми в ХМАО могут позволить себе снимать жилье

В ХМАО почти 70% семей с детьми могут себе позволить арендовать жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Для аренды типовой "двушки" семье из четырех человек в Югре нужно 129,7 тысячи рублей в месяц
Для аренды типовой "двушки" семье из четырех человек в Югре нужно 129,7 тысячи рублей в месяц Фото:

По итогам 2024 года 68,9% семей с двумя детьми в Ханты-Мансийском автономном округе могут на свои доходы арендовать типовую двухкомнатную квартиру. При этом доход супругов, необходимый для покрытия этих расходов, составляет от 129,7 тысячи рублей. Такие данные озвучили аналитики РИА Новости.

«Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. В Ханты-Мансийском автономном округе 68,9% таких семей могут позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять необходимые повседневные расходы. Для этого им необходимо порядка 129,7 тысячи рублей в месяц», — сообщили эксперты в своем исследовании.

В общем рейтинге регионов Югра расположилась на втором месте, что говорит о высокой доступности аренды жилья для семьи из четырех человек. В целом по стране чуть более 46% семей способны снимать жилье, в то время как в прошлом году этот показатель составлял более 50%.

По данным Национального бюро кредитных историй, для комфортной жизни с ипотекой доход семьи в ХМАО должен составлять около 105 тысяч рублей. При этом Югра заняла пятое место среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля.

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По итогам 2024 года 68,9% семей с двумя детьми в Ханты-Мансийском автономном округе могут на свои доходы арендовать типовую двухкомнатную квартиру. При этом доход супругов, необходимый для покрытия этих расходов, составляет от 129,7 тысячи рублей. Такие данные озвучили аналитики РИА Новости. «Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. В Ханты-Мансийском автономном округе 68,9% таких семей могут позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять необходимые повседневные расходы. Для этого им необходимо порядка 129,7 тысячи рублей в месяц», — сообщили эксперты в своем исследовании. В общем рейтинге регионов Югра расположилась на втором месте, что говорит о высокой доступности аренды жилья для семьи из четырех человек. В целом по стране чуть более 46% семей способны снимать жилье, в то время как в прошлом году этот показатель составлял более 50%. По данным Национального бюро кредитных историй, для комфортной жизни с ипотекой доход семьи в ХМАО должен составлять около 105 тысяч рублей. При этом Югра заняла пятое место среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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