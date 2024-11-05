В правительстве прокомментировали идею о маячке, мгновенно оповещающем о превышении скорости

Правительство Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с законопроектом, предлагающим уведомление водителей о превышении скорости с помощью красного сигнала. По мнению кабмина, такая мера влечет за собой определенные риски и угрожает безопасности дорожного движения, поскольку красный сигнал может отвлечь внимание водителей. Об этом говорится в заключении правительства.
«Реализация положений законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, поскольку подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя транспортного средства от управления им», — заявлено в заключении кабмина. Информацию об этом передает ТАСС.
Кроме того, в заключении правительства отмечается, что текущее законодательство уже предусматривает необходимые меры по информированию водителей о местах фиксации скорости. Проект закона также предполагает значительные финансовые затраты для бюджетов субъектов РФ без четкого определения их источников финансирования, что делает его перегруженным и требующим доработки.
Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен на рассмотрение законопроект, который предполагает мгновенное информирование водителя о нарушении ПДД. Согласно документу, специальные технические средства в автоматическом режиме при превышении скорости будут подавать сигнал красного цвета.
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