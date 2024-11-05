Вслед за Шпигелем на свободу вышел экс-замглавы представительства Пензенской области Федотов

После освобождения бывшего главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля из СИЗО на свободу также вышел экс-замглавы представительства Пензенской области Федор Федотов. Оба являются фигурантами громкого коррупционного дела.
«Из СИЗО был освобожден еще один фигурант громкого коррупционного дела. Экс-заместитель главы представительства Пензенской области при кабмине Федор Федотов», — пишет «Коммерсант». Там добавили, что Федотов, осужденный на 7,5 лет, подписал контракт с Минобороны и отправился на службу в зону СВО, посчитав это своим долгом.
В январе 2024 года предприниматель был приговорен к 11 годам заключения за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. С момента ареста в марте 2021 года он находился в больнице следственного изолятора «Матросская Тишина», так как врачи запретили его транспортировку в суд из-за плохого состояния здоровья. Преображенский суд Москвы 5 ноября освободил экс-сенатора от наказания из-за состояния здоровья, передает РАПСИ.
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