Жители ХМАО пожаловались на условия работы на складе Ozon

В Сургуте (ХМАО) жители делятся негативным опытом работы через приложение Ozon Job на складе компании. Об этом написал один из горожан в соцсетях.
«Увидев размер выплаты и отсутствие отметки об обучении, я сегодня же расторгнул договор ГПХ, чего советую и остальным, самоуважение должно быть. Деньги можно заработать и нормальным способом!», — поделился югорчанин в группе VK «Черный список Сургут — Отзывы».
Житель рассказал, что тем, кто работает через приложение, доступны только ночные смены, хотя в самом приложении ничего об этом не сказано. Также, по словам югорчанина, на складе было очень холодно и грязно.
Сургутянин уточнил, что работники Ozon Job сами выбирают задание и исполняют его, но руководитель требовал выполнять и другие задачи. В итоге за всю смену ему выплатили всего две тысячи рублей, вместо обещанных пяти тысяч рублей.
Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу компании Ozon. Ответ ожидается.
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