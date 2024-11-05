05 ноября 2024

Жители ХМАО пожаловались на условия работы на складе Ozon

Жители Сургута делятся негативным опытом работы на складе Ozon
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин пожаловался на работу через приложение Ozon Job
Сургутянин пожаловался на работу через приложение Ozon Job Фото:

В Сургуте (ХМАО) жители делятся негативным опытом работы через приложение Ozon Job на складе компании. Об этом написал один из горожан в соцсетях.

«Увидев размер выплаты и отсутствие отметки об обучении, я сегодня же расторгнул договор ГПХ, чего советую и остальным, самоуважение должно быть. Деньги можно заработать и нормальным способом!», — поделился югорчанин в группе VK «Черный список Сургут — Отзывы».

Житель рассказал, что тем, кто работает через приложение, доступны только ночные смены, хотя в самом приложении ничего об этом не сказано. Также, по словам югорчанина, на складе было очень холодно и грязно.

Сургутянин уточнил, что работники Ozon Job сами выбирают задание и исполняют его, но руководитель требовал выполнять и другие задачи. В итоге за всю смену ему выплатили всего две тысячи рублей, вместо обещанных пяти тысяч рублей.

Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу компании Ozon. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) жители делятся негативным опытом работы через приложение Ozon Job на складе компании. Об этом написал один из горожан в соцсетях. «Увидев размер выплаты и отсутствие отметки об обучении, я сегодня же расторгнул договор ГПХ, чего советую и остальным, самоуважение должно быть. Деньги можно заработать и нормальным способом!», — поделился югорчанин в группе VK «Черный список Сургут — Отзывы». Житель рассказал, что тем, кто работает через приложение, доступны только ночные смены, хотя в самом приложении ничего об этом не сказано. Также, по словам югорчанина, на складе было очень холодно и грязно. Сургутянин уточнил, что работники Ozon Job сами выбирают задание и исполняют его, но руководитель требовал выполнять и другие задачи. В итоге за всю смену ему выплатили всего две тысячи рублей, вместо обещанных пяти тысяч рублей. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу компании Ozon. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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