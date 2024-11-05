Полиция ХМАО разобралась в истории с девушкой, которую силой затащили в машину

Полицейские установили участников инцидента, который ранее произошел в Ханты-Мансийске. Очевидцы заявили, что неизвестные парни затащили девушку в машину, однако силовики опровергли версию с похищением.
«Их [парней и девушку] доставили в отдел полиции. Писать заявление она отказалась. Конфликта между ними не было», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
По данным источника агентства в силовых структурах, фигуранты истории знакомы между собой с детства, а также жили и учились в одном поселке Сургутского района. «Возможно, девушка не узнала их, когда они подъехали. Это также могла быть шутка», — добавляет инсайдер.
Ранее URA.RU рассказывало, что инцидент случился вечером 4 ноября возле торгового дома «Сатурн». Очевидцы сообщили, что пытались освободить девушку, а пострадавшая просила о помощи.
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