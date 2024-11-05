05 ноября 2024

Полиция ХМАО разобралась в истории с девушкой, которую силой затащили в машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские установили участников инцидента в Ханты-Мансийске
Полицейские установили участников инцидента в Ханты-Мансийске Фото:

Полицейские установили участников инцидента, который ранее произошел в Ханты-Мансийске. Очевидцы заявили, что неизвестные парни затащили девушку в машину, однако силовики опровергли версию с похищением.

«Их [парней и девушку] доставили в отдел полиции. Писать заявление она отказалась. Конфликта между ними не было», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

По данным источника агентства в силовых структурах, фигуранты истории знакомы между собой с детства, а также жили и учились в одном поселке Сургутского района. «Возможно, девушка не узнала их, когда они подъехали. Это также могла быть шутка», — добавляет инсайдер.

Ранее URA.RU рассказывало, что инцидент случился вечером 4 ноября возле торгового дома «Сатурн». Очевидцы сообщили, что пытались освободить девушку, а пострадавшая просила о помощи.

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Полицейские установили участников инцидента, который ранее произошел в Ханты-Мансийске. Очевидцы заявили, что неизвестные парни затащили девушку в машину, однако силовики опровергли версию с похищением. «Их [парней и девушку] доставили в отдел полиции. Писать заявление она отказалась. Конфликта между ними не было», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ведомства. По данным источника агентства в силовых структурах, фигуранты истории знакомы между собой с детства, а также жили и учились в одном поселке Сургутского района. «Возможно, девушка не узнала их, когда они подъехали. Это также могла быть шутка», — добавляет инсайдер. Ранее URA.RU рассказывало, что инцидент случился вечером 4 ноября возле торгового дома «Сатурн». Очевидцы сообщили, что пытались освободить девушку, а пострадавшая просила о помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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