04 ноября 2024
03 ноября 2024

В Ханты-Мансийске неизвестные силой затащили девушку в машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько мужчин затолкали девушку в автомобиль
Несколько мужчин затолкали девушку в автомобиль Фото:

В столице ХМАО вечером 4 ноября несколько неизвестных мужчин возле Торгового дома «Сатурн» силой затащили девушку в автомобиль Toyota. Очевидцы сообщили, что пытались ее освободить, а пострадавшая просила о помощи.

«В 20:00 трое нерусских парней на белой Toyota украли девушку возле ТД „Сатурн“. Как мы ее только не отбивали, не смогли помочь. Девушка кричала „помогите, спасите меня“», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что личности всех участников инцидента установили и доставили в отдел полиции МОМВД «Ханты-Мансийский» для разбирательства. Причина произошедшего в настоящее время неизвестна.

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В столице ХМАО вечером 4 ноября несколько неизвестных мужчин возле Торгового дома «Сатурн» силой затащили девушку в автомобиль Toyota. Очевидцы сообщили, что пытались ее освободить, а пострадавшая просила о помощи. «В 20:00 трое нерусских парней на белой Toyota украли девушку возле ТД „Сатурн“. Как мы ее только не отбивали, не смогли помочь. Девушка кричала „помогите, спасите меня“», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что личности всех участников инцидента установили и доставили в отдел полиции МОМВД «Ханты-Мансийский» для разбирательства. Причина произошедшего в настоящее время неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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