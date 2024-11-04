В Ханты-Мансийске неизвестные силой затащили девушку в машину

В столице ХМАО вечером 4 ноября несколько неизвестных мужчин возле Торгового дома «Сатурн» силой затащили девушку в автомобиль Toyota. Очевидцы сообщили, что пытались ее освободить, а пострадавшая просила о помощи.
«В 20:00 трое нерусских парней на белой Toyota украли девушку возле ТД „Сатурн“. Как мы ее только не отбивали, не смогли помочь. Девушка кричала „помогите, спасите меня“», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что личности всех участников инцидента установили и доставили в отдел полиции МОМВД «Ханты-Мансийский» для разбирательства. Причина произошедшего в настоящее время неизвестна.
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