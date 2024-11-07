Google удалил с карт снимки украинских военных объектов

Компания Google удалила со своих карт спутниковые снимки украинских военных объектов по требованию Украины. Это произошло после того, как в начале ноября сервис Google Maps впервые за два года обновил спутниковые изображения территории страны. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.
«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ОК», — написал Коваленко в своем telegram-канале, его слова приводит РБК.
Ранее, 3 ноября, Андрей Коваленко обратил внимание на обновление карт Google и призвал сервис быстро устранить отображение военных объектов. Он отметил, что хотя Google занял время на реагирование из -за выходных, в итоге компания удовлетворила запрос украинского правительства, подчеркивая важность соблюдения конфиденциальности стратегически важных объектов.
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