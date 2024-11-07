07 ноября 2024

В ХМАО подрядчик «Роснефти» выплатил зарплату сотруднику после вмешательства прокуратуры

Прокуратура помогла работнику «Стройпромсервиса» получить зарплату за три месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник подрядчика «Роснефти» добился погашения долгов по зарплате через прокуратуру
Сотрудник подрядчика «Роснефти» добился погашения долгов по зарплате через прокуратуру Фото:

Компания «Стройпромсервис» из Нефтеюганска (ХМАО), подрядчик «Роснефти», погасила задолженность по зарплате перед сотрудником после проверки Нефтеюганской межрайонной прокуратуры. По данным ведомства, работнику не выплачивали зарплату с апреля по июнь 2024 года.

«Установлено, что работнику ООО „Стройпромсервис“ не выплачена заработная плата с апреля по июнь 2024 года. После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда была полностью погашена», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

В прокуратуру обратился работник фирмы: он пожаловался на долги работодателя по зарплате. Межрайонный прокурор внес в адрес генерального директора предприятия представление. Руководство фирмы удовлетворило требования ведомства, погасив задолженность.

Ранее URA.RU писало, что компания «Стройпромсервис»» задолжала своим сотрудникам более 16 миллионов рублей. По данным Государственной инспекции труда в ХМАО, предприятие не выплатило зарплату 60 работникам.

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Компания «Стройпромсервис» из Нефтеюганска (ХМАО), подрядчик «Роснефти», погасила задолженность по зарплате перед сотрудником после проверки Нефтеюганской межрайонной прокуратуры. По данным ведомства, работнику не выплачивали зарплату с апреля по июнь 2024 года. «Установлено, что работнику ООО „Стройпромсервис“ не выплачена заработная плата с апреля по июнь 2024 года. После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда была полностью погашена», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. В прокуратуру обратился работник фирмы: он пожаловался на долги работодателя по зарплате. Межрайонный прокурор внес в адрес генерального директора предприятия представление. Руководство фирмы удовлетворило требования ведомства, погасив задолженность. Ранее URA.RU писало, что компания «Стройпромсервис»» задолжала своим сотрудникам более 16 миллионов рублей. По данным Государственной инспекции труда в ХМАО, предприятие не выплатило зарплату 60 работникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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