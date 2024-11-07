В ХМАО подрядчик «Роснефти» выплатил зарплату сотруднику после вмешательства прокуратуры

Компания «Стройпромсервис» из Нефтеюганска (ХМАО), подрядчик «Роснефти», погасила задолженность по зарплате перед сотрудником после проверки Нефтеюганской межрайонной прокуратуры. По данным ведомства, работнику не выплачивали зарплату с апреля по июнь 2024 года.
«Установлено, что работнику ООО „Стройпромсервис“ не выплачена заработная плата с апреля по июнь 2024 года. После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда была полностью погашена», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
В прокуратуру обратился работник фирмы: он пожаловался на долги работодателя по зарплате. Межрайонный прокурор внес в адрес генерального директора предприятия представление. Руководство фирмы удовлетворило требования ведомства, погасив задолженность.
Ранее URA.RU писало, что компания «Стройпромсервис»» задолжала своим сотрудникам более 16 миллионов рублей. По данным Государственной инспекции труда в ХМАО, предприятие не выплатило зарплату 60 работникам.
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