Жители нескольких микрорайонов Перми на время останутся без воды

В Перми в нескольких районах на выходных отключат воду
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Воду отключат в нескольких микрорайонах Перми
Воду отключат в нескольких микрорайонах Перми Фото:

В эти выходные в нескольких микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».

«В связи с планово-ремонтными работами в период с 9:00 9 ноября до 11:00 10 ноября отключение холодного водоснабжения коснется жителей дома № 100 по улице Академика Веденеева», — сказано в сообщении.

9 ноября с 9:30 до 19:30 планируется отключение воды по следующим адресам:

  • ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18/1, 18А, 18Б, 22, 24, 9,
  • ул. Баумана, 17, 25Б, 25Г, 27,
  • ул. Братьев Игнатовых, 13А,
  • ул. Мира, 28, 30, 64, 66, 66В, 66Г, 68Б, 70В.

С 9:00 9 ноября до 10:00 10 ноября не будет воды по адресам:

  • пр-кт Декабристов, 20, 20А, 22,
  • ул. Кавалерийская, 24, 26,
  • ул. Советской Армии, 37,
  • ул. Танкистов, 39, 58, 60, 64, 66.

С 10:00 9 ноября до 10:00 10 ноября без воды останутся:

  • ул. Вижайская, 21, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28,
  • ул. Кояновская, 4, 8,
  • ул. Лодыгина, 28А, 32, 34,
  • ул. Солдатова, 1, 11, 14А, 17, 17А, 3, 5, 7, 9,
  • ул. Таборская, 12, 12А, 14.

С 9:00 10 ноября до 10:00 11 ноября отключение холодного водоснабжения запланировано в домах:

  • ул. Монастырская, 161,
  • ул. Якуба Коласа, 10, 12, 6

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В эти выходные в нескольких микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». «В связи с планово-ремонтными работами в период с 9:00 9 ноября до 11:00 10 ноября отключение холодного водоснабжения коснется жителей дома № 100 по улице Академика Веденеева», — сказано в сообщении. 9 ноября с 9:30 до 19:30 планируется отключение воды по следующим адресам: С 9:00 9 ноября до 10:00 10 ноября не будет воды по адресам: С 10:00 9 ноября до 10:00 10 ноября без воды останутся: С 9:00 10 ноября до 10:00 11 ноября отключение холодного водоснабжения запланировано в домах:
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© Служба новостей «URA.RU»
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