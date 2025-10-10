Пермский ученый предупредил об опасности диетической колы

Жителям Перми рекомендуют отказаться от колы или свести ее употребление к минимуму. Это касается как классического напитка, так и диетического. Низкокалорийная кола может стать причиной переедания и проблем со здоровьем, рассказал URA.RU младший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Антон Белкин.
«Диетическая кола не содержит естественного подсластителя, его заменяют искусственным аналогом, таким как аспартам, сукралоза и ацесульфам калия. И здесь кроется первая ловушка. Наш мозг за тысячелетия эволюции привык, что сладкий вкус означает поступление энергии. Заменители обманывают эту систему: они дают „иллюзию“, но не дают калорий. Это может привести к сбою — вызвать повышенное чувство голода и переедание в течение дня, так как организм будет стремиться восполнить недополученную энергию», — сообщил Антон Белкин корреспонденту агентства.
Также, употребляя диетический напиток, люди часто думают, что могут съесть больше. Это приводит к увеличению общего количества калорий, а впоследствии к различным заболеваниям. Кроме этого, исследования показали, что сахарозаменители способны нарушать состав кишечной микрофлоры. Это один из факторов риска развития заболеваний сердца и эндокринной системы, отметил ученый.
Собеседник агентства добавил, что сахарозаменители могут быть включены в состав классической колы. Например, фруктоза при постоянном употреблении способствует накоплению жира в клетках печени. Так возникает неалкогольная жировая болезнь печени. А чрезмерное употребление обычного сахара, который щедро кладут в газировку, приводит к диабету второго типа.
Мешать колу с алкоголем тоже не рекомендуется. В напитке содержится кофеин, который маскирует эффект алкоголя и искажает восприятие собственного состояния. Так, выпивший чувствует себя собранным, хотя координация нарушена. Кроме этого, от алкогольного напитка с газировкой человек пьянеет быстрее и повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил Антон Белкин.
