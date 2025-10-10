Епархия подозревает сатанистов в поджоге монастыря под Пермью

На месте часовни нашли следы жертвоприношения
На месте часовни нашли следы жертвоприношения

В Пермском районе на Гляденовской горе сгорела часовня Трифона Вятского. Пермская епархия подозревает, что в поджоге могут быть виновны сатанисты.

«По признакам, скорее всего, это был поджог. Притом поджог с умыслом. Скорее всего, это были либо сатанисты, либо оккультисты», — передает слова руководителя издательского отдела Пермской епархии Ольги Троицкой издание 59.ru.

Троицкая уточнила, что на месте часовни были обнаружены следы жертвоприношений. На пепелище нашли перья и следы крови. Она добавила, что официальной информации о причинах происшествия нет. Полиция занимается расследованием этого дела. В краевом МЧС сообщили, что невозможно установить время возгорания. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

