Епархия подозревает сатанистов в поджоге монастыря под Пермью

В Пермском районе на Гляденовской горе сгорела часовня Трифона Вятского. Пермская епархия подозревает, что в поджоге могут быть виновны сатанисты.
«По признакам, скорее всего, это был поджог. Притом поджог с умыслом. Скорее всего, это были либо сатанисты, либо оккультисты», — передает слова руководителя издательского отдела Пермской епархии Ольги Троицкой издание 59.ru.
Троицкая уточнила, что на месте часовни были обнаружены следы жертвоприношений. На пепелище нашли перья и следы крови. Она добавила, что официальной информации о причинах происшествия нет. Полиция занимается расследованием этого дела. В краевом МЧС сообщили, что невозможно установить время возгорания. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
