Челябинцы предпочли русскую баню турецкой

10 ноября 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Каждый третий челябинец мечтает иметь свою баню Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девять из десяти жителей Челябинска выбирают русскую баню. Турецкой отдают предпочтение только треть жителей города, столько же — финской. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинцы в основном предпочитают русскую баню — 89% опрошенных. В финскую ходят 30% респондентов. Турецкий хаммам посещают 30% участников исследования», — прокомментировали в компании. Специалисты сервиса отметили, что 77% челябинцев принимают банные процедуры, почти треть из них — раз в неделю. При этом каждый четвертый респондент никогда в бане не был. В качестве причин похода в парную большинство называют отдых, а люди зрелого и пожилого возраста — оздоровление. Опрос «Авито Услуги» показал, что на поход в баню жители Челябинска готовы потратить около 2200 рублей. При этом каждый четвертый ходит париться к друзьям или родным, а треть мечтают о собственной парилке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девять из десяти жителей Челябинска выбирают русскую баню. Турецкой отдают предпочтение только треть жителей города, столько же — финской. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинцы в основном предпочитают русскую баню — 89% опрошенных. В финскую ходят 30% респондентов. Турецкий хаммам посещают 30% участников исследования», — прокомментировали в компании. Специалисты сервиса отметили, что 77% челябинцев принимают банные процедуры, почти треть из них — раз в неделю. При этом каждый четвертый респондент никогда в бане не был. В качестве причин похода в парную большинство называют отдых, а люди зрелого и пожилого возраста — оздоровление. Опрос «Авито Услуги» показал, что на поход в баню жители Челябинска готовы потратить около 2200 рублей. При этом каждый четвертый ходит париться к друзьям или родным, а треть мечтают о собственной парилке.