10 ноября 2024
09 ноября 2024

Челябинцы предпочли русскую баню турецкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Линкс-клуб. Спа-центр. Челябинск., баня, сауна, парилка
Каждый третий челябинец мечтает иметь свою баню Фото:

Девять из десяти жителей Челябинска выбирают русскую баню. Турецкой отдают предпочтение только треть жителей города, столько же — финской. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Челябинцы в основном предпочитают русскую баню — 89% опрошенных. В финскую ходят 30% респондентов. Турецкий хаммам посещают 30% участников исследования», — прокомментировали в компании.

Специалисты сервиса отметили, что 77% челябинцев принимают банные процедуры, почти треть из них — раз в неделю. При этом каждый четвертый респондент никогда в бане не был. В качестве причин похода в парную большинство называют отдых, а люди зрелого и пожилого возраста — оздоровление.

Опрос «Авито Услуги» показал, что на поход в баню жители Челябинска готовы потратить около 2200 рублей. При этом каждый четвертый ходит париться к друзьям или родным, а треть мечтают о собственной парилке.

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Девять из десяти жителей Челябинска выбирают русскую баню. Турецкой отдают предпочтение только треть жителей города, столько же — финской. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинцы в основном предпочитают русскую баню — 89% опрошенных. В финскую ходят 30% респондентов. Турецкий хаммам посещают 30% участников исследования», — прокомментировали в компании. Специалисты сервиса отметили, что 77% челябинцев принимают банные процедуры, почти треть из них — раз в неделю. При этом каждый четвертый респондент никогда в бане не был. В качестве причин похода в парную большинство называют отдых, а люди зрелого и пожилого возраста — оздоровление. Опрос «Авито Услуги» показал, что на поход в баню жители Челябинска готовы потратить около 2200 рублей. При этом каждый четвертый ходит париться к друзьям или родным, а треть мечтают о собственной парилке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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