В Пермском крае задержали мужчину, который мог зарезать знакомого ножом

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Между мужчинами произошла ссора
Между мужчинами произошла ссора Фото:

В Березниках (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 20-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина ударил парня ножом в грудь, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«10 ноября 2024 года в ночное время злоумышленник, находясь на одной из улиц города Березники, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим 20-летним знакомым нанес последнему удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.

Уточняется, что нападавшего задержали в тот же день и завели в его отношении уголовное дело. Ранее URA.RU рассказало, что погибшего парня звали Дмитрий. Его девушка искала свидетелей убийства. По ее словам, Дмитрий ушел вечером в баню с друзьями и не вернулся.

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В Березниках (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 20-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина ударил парня ножом в грудь, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «10 ноября 2024 года в ночное время злоумышленник, находясь на одной из улиц города Березники, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим 20-летним знакомым нанес последнему удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении. Уточняется, что нападавшего задержали в тот же день и завели в его отношении уголовное дело. Ранее URA.RU рассказало, что погибшего парня звали Дмитрий. Его девушка искала свидетелей убийства. По ее словам, Дмитрий ушел вечером в баню с друзьями и не вернулся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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