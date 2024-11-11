В Пермском крае задержали мужчину, который мог зарезать знакомого ножом

В Березниках (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 20-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина ударил парня ножом в грудь, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«10 ноября 2024 года в ночное время злоумышленник, находясь на одной из улиц города Березники, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим 20-летним знакомым нанес последнему удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.
Уточняется, что нападавшего задержали в тот же день и завели в его отношении уголовное дело. Ранее URA.RU рассказало, что погибшего парня звали Дмитрий. Его девушка искала свидетелей убийства. По ее словам, Дмитрий ушел вечером в баню с друзьями и не вернулся.
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