В Пермском крае девушка убитого парня ищет свидетелей нападения

В Березниках (Пермский край) в ночь с 9 на 10 ноября убили 20-летнего местного жителя Дмитрия. Его ударили ножом в сердце, но не тронули телефон и деньги. Девушка молодого человека Александра ищет свидетелей убийства.
«Тело Дмитрия обнаружили под окнами жилого дома на улице Пятилетки, 136. На теле парня, в области сердца, была рана от ножа. Может, кто-то владеет какой-либо информацией или, возможно, на машине в этом районе проезжал с видеорегистратором, или у подъездов есть камеры», — передает 59.ru слова Александры.
Девушка отметила, что в субботу Дмитрий уехал с друзьями в баню. Друзья рассказал девушке, что ближе к полуночи Дмитрию стал кто-то писать и звонить. Молодой человек сказал друзьям, что ему надо поехать на день рождения. Во втором часу ночи он написал Александре сообщение, что скоро приедет домой. Утром девушке позвонили из следственного комитета и сообщили об убийстве. В социальных сетях пишут, что это не первое подобное убийство молодых людей в городе.
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