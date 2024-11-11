В Пермском крае спасатели освободили шпица, застрявшего в консервной банке

Собачка не пострадала
В Кунгуре (Пермский край) шпиц мордой застрял в консервной банке. У хозяев не получилось помочь питомцу, и они вызвали спасателей. Об этом сказано в группе Поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте».
«10 ноября на телефон Поисково-спасательной службы КМО поступил звонок о том, что требуется помощь спасателей, чтобы снять с морды собачки консервную банку. Спасатели с помощью ловкости рук и без всякого инструмента, оказали помощь собачке и вызволили ее из железной ловушки», — сказано в сообщении.
Уточняется, что собака не пострадала. Шпица передали хозяевам.
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