В Пермском крае спасатели освободили шпица, застрявшего в консервной банке

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Собачка не пострадала
Собачка не пострадала Фото:

В Кунгуре (Пермский край) шпиц мордой застрял в консервной банке. У хозяев не получилось помочь питомцу, и они вызвали спасателей. Об этом сказано в группе Поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте».

«10 ноября на телефон Поисково-спасательной службы КМО поступил звонок о том, что требуется помощь спасателей, чтобы снять с морды собачки консервную банку. Спасатели с помощью ловкости рук и без всякого инструмента, оказали помощь собачке и вызволили ее из железной ловушки», — сказано в сообщении.

Уточняется, что собака не пострадала. Шпица передали хозяевам.

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В Кунгуре (Пермский край) шпиц мордой застрял в консервной банке. У хозяев не получилось помочь питомцу, и они вызвали спасателей. Об этом сказано в группе Поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». «10 ноября на телефон Поисково-спасательной службы КМО поступил звонок о том, что требуется помощь спасателей, чтобы снять с морды собачки консервную банку. Спасатели с помощью ловкости рук и без всякого инструмента, оказали помощь собачке и вызволили ее из железной ловушки», — сказано в сообщении. Уточняется, что собака не пострадала. Шпица передали хозяевам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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