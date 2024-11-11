На СВО погиб боец из Кудымкара Максим Жаков

Церемонию прощания проведут 12 ноября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб военнослужащий из Пермского края Максим Жаков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кудымкарского округа.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима Жакова, погибшего при исполнении служебного долга. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом на мечено на 12 ноября. Церемонию проведут в прощальном зале при кудымкарском кладбище по улице Центральной, 1в. Начало в 14:00.
Прикамский боец смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнял свой долг
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