11 ноября 2024

На СВО погиб боец из Кудымкара Максим Жаков

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Церемонию прощания проведут 12 ноября
Церемонию прощания проведут 12 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб военнослужащий из Пермского края Максим Жаков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кудымкарского округа.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима Жакова, погибшего при исполнении служебного долга. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом на мечено на 12 ноября. Церемонию проведут в прощальном зале при кудымкарском кладбище по улице Центральной, 1в. Начало в 14:00.

Прикамский боец смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнял свой долг
Прикамский боец смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнял свой долг
Фото:

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В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб военнослужащий из Пермского края Максим Жаков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кудымкарского округа. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима Жакова, погибшего при исполнении служебного долга. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом на мечено на 12 ноября. Церемонию проведут в прощальном зале при кудымкарском кладбище по улице Центральной, 1в. Начало в 14:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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