Пермский Роспотребнадзор объяснил, зачем производители заменяют в масле молочный жир

Производители сливочного масла и других продуктов заменяют молочный жир, чтобы снизить стоимость товаров. Но недобросовестные продавцы не всегда пишут это на упаковке и вводят покупателей в заблуждение. В чем отличие растительного жира от молочного, чем заменители могут быть полезны и как не нарваться на продукт с ними, URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре Пермского края.
«По сравнению с растительным, молочный жир является более дорогой фракцией. Поэтому недобросовестные производители и продавцы могут пытаться ввести потребителя в заблуждение всеми возможными способами. Продукты с заменителем молочного жира (ЗМЖ) называли „сметанка“, „маслице“, „творожок“ и так далее», — сообщили в ведомстве.
В качестве ЗМЖ используют такие масла как пальмовое, соевое, горчичное, кукурузное, рапсовое, кокосовое, пальмоядровое и его вариации. Кроме удешевления продукта, они позволяют увеличить срок его хранения, улучшить потребительские качества. Например, снизить количество холестерина. Но в этом случае растительное масло должно быть высокого качества, отметили в Роспотребнадзоре.
Чтобы не вводить покупателей в заблуждение, в России с 1 июля 2019 года действует новый порядок реализации молочных продуктов. В пункте 33 Правил продажи отдельных видов товаров сказано, что полки в магазинах, где размещают продукты без ЗМЖ, должны подписывать «Продукты без заменителя молочного жира». Также продавцы могут писать на ценниках «Без заменителя молочного жира» («БЗМЖ») или «Содержит заменитель молочного жира» («СЗМЖ»). «Такая информация нужна, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает. А производители, работающие без ЗМЖ, смогут привлечь внимание потребителей», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказало, чем можно заменить сливочное масло. По мнению нутрициолога, его не обязательно есть каждый день, а чрезмерное употребление грозит проблемами со здоровьем.
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