В Перми почти 24% пассажиров не оплачивают проезд в общественном транспорте. Такое число привел на заседании думского комитета депутат Эдуард Мирзамухаметов, передает корреспондент URA.RU.
«За первые девять месяцев 2024 года произошло увеличение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет пассажиров, совершивших поездку без оплаты — более семи миллионов человек. Количество пассажиров, не оплативших проезд, составило 23,8%», — отметил Мирзамухаметов.
С января по сентябрь 2024 года контролеры составили 14,9 тысячи протоколов о нарушениях. Постановлений о назначении штрафа выписали почти 12 тысяч. При этом в бюджет поступило только 13,3 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми количество безбилетников в автобусах можно будет увидеть на экранах в салоне. Систему уже проверяют на маршруте №30.
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