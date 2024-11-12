Стало известно, сколько безбилетников ездит в пермском транспорте

Власти Перми заработали на безбилетниках более 13 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 24% пермяков ездят «зайцем» в общественном транспорте
Почти 24% пермяков ездят «зайцем» в общественном транспорте Фото:

В Перми почти 24% пассажиров не оплачивают проезд в общественном транспорте. Такое число привел на заседании думского комитета депутат Эдуард Мирзамухаметов, передает корреспондент URA.RU.

«За первые девять месяцев 2024 года произошло увеличение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет пассажиров, совершивших поездку без оплаты — более семи миллионов человек. Количество пассажиров, не оплативших проезд, составило 23,8%», — отметил Мирзамухаметов.

С января по сентябрь 2024 года контролеры составили 14,9 тысячи протоколов о нарушениях. Постановлений о назначении штрафа выписали почти 12 тысяч. При этом в бюджет поступило только 13,3 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми количество безбилетников в автобусах можно будет увидеть на экранах в салоне. Систему уже проверяют на маршруте №30. 

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В Перми почти 24% пассажиров не оплачивают проезд в общественном транспорте. Такое число привел на заседании думского комитета депутат Эдуард Мирзамухаметов, передает корреспондент URA.RU. «За первые девять месяцев 2024 года произошло увеличение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет пассажиров, совершивших поездку без оплаты — более семи миллионов человек. Количество пассажиров, не оплативших проезд, составило 23,8%», — отметил Мирзамухаметов. С января по сентябрь 2024 года контролеры составили 14,9 тысячи протоколов о нарушениях. Постановлений о назначении штрафа выписали почти 12 тысяч. При этом в бюджет поступило только 13,3 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми количество безбилетников в автобусах можно будет увидеть на экранах в салоне. Систему уже проверяют на маршруте №30. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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