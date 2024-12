Катар хочет оставить Евросоюз без газа

FT: в Катаре пригрозили прекратить поставки газа в ЕС при введении новых штрафов

22 декабря 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Катарская национальная компания Qatar Energy (Катар — государство на Ближнем Востоке) пригрозила Евросоюзу прекратить поставки сжиженного природного газа из-за угрозы введения штрафов. Об этом сообщило британское издание Financial Times. Министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что нефтегазовая компания не будет осуществлять поставки, если потеряет 5% годовой выручки из-за штрафов за несоблюдение экологических норм и прав человека. «Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу. Я не блефую», — отметил он. По его словам, 5% от выручки QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар, и он не может потерять столько денег, передает Financial Times. Штрафы хотят ввести компании за несоблюдение критериев, которые прописаны в Директиве о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности (Directive on corporate sustainability due diligence, CSDD). Согласно этому регламенту, начиная с 2027 года, компании, нарушающие установленные критерии по выбросам углекислого газа и правам человека, могут быть оштрафованы на сумму до 5% от их годовой выручки. Эти меры направлены на достижение цели ЕС по нулевым выбросам в атмосферу к 2050 году.