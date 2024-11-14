Никол Пашинян изменил свой имидж
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду. Он продемонстрировал свой новый образ в видео, опубликованном в своем telegram-канале.
«Привет, мой белый человек», — написал Пашинян в своем telegram-канале, приложив видео к сообщению. Премьер-министр Армении отрастил бороду в 2018 году во время протестов, которые привели его к власти.
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