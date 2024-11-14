Пашинян сбрил бороду и предстал перед публикой в новом образе. Видео

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Никол Пашинян изменил свой имидж
Никол Пашинян изменил свой имидж Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду. Он продемонстрировал свой новый образ в видео, опубликованном в своем telegram-канале.

«Привет, мой белый человек», — написал Пашинян в своем telegram-канале, приложив видео к сообщению. Премьер-министр Армении отрастил бороду в 2018 году во время протестов, которые привели его к власти.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду. Он продемонстрировал свой новый образ в видео, опубликованном в своем telegram-канале. «Привет, мой белый человек», — написал Пашинян в своем telegram-канале, приложив видео к сообщению. Премьер-министр Армении отрастил бороду в 2018 году во время протестов, которые привели его к власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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