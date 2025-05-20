В Совфеде выделили главное в переговорах Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп первым из западных лидеров признал Россию полноправным субъектом международных отношений, а не объектом влияния. Своим мнением поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя итоги телефонного разговора между американским и российским президентами, который состоялся накануне.
«Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой», — добавил он. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.
По словам Косачева, прошедший разговор лидеров РФ и США обозначил формирование двух переговорных групп: российско-американской, ориентированной на поиск мира, и украинско-европейской, обсуждающей продолжение конфликта. Он подчеркнул, что европейские страны стремятся привлечь Трампа на свою сторону, где Украина рассматривается как субъект, а Россия — лишь как объект.
Президент России Владимир Путин провел 19 мая телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. Разговор продолжался более двух часов и был посвящен, в том числе, урегулированию ситуации на Украине.
Президент РФ также сообщил о готовности работать с украинской стороной над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. В свою очередь Трамп после беседы заявил о своем отказе вводить новые санкции против России, подчеркнув наличие шансов на разрешение конфликта дипломатическим путем.
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