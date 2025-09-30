В Челябинске на весь день отключат светофоры на улице Труда

Светофоры не будут работать сразу на трех участках
В Челябинске завтра, 1 октября, на весь день отключат три светофора на улице Труда. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства. 

«Завтра, 1 октября будут отключены светофоры на участках: пересечение улиц Труда и Северо-Крымской, на улице Труда в районе зоопарка, на улице Труда в районе ледового дворца. Время отключения с 8:00 до 18:00», — сообщила пресс-служба Комитета в telegram-канале.

В Челябинске до конца года планировалось установить восемь новых камер фиксации нарушений на выделенных полосах, заявил ранее заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров. Камеры планировалось установить на проблемном участке на улице Труда около ТРК «Родник» и зоопарка, где машины часто выезжают на полосы для общественного транспорта и мешают движению. 

