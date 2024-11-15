Новый глава Мотовилихинского района Перми получит статусный пост в ЕР

В Мотовилихинском районе Перми готовится смена руководства «Единой России». Замруководителя Региональной общественной приемной Медведева в Прикамье Елену Савельеву, которая возглавляла ЕР в Мотовилихе с 2019 года, заменит недавно ставший главой района Андрей Чернятьев. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.
«Конференция по избранию секретаря местного отделения намечена на 19 ноября. Основным претендентом является Андрей Чернятьев. Елена Савельева сосредоточится на работе в Региональной общественной приемной и в Штабе Общественной поддержки „, — отметил инсайдер.
Подполковник полиции Андрей Чернятьев был назначен главой Мотовилихинского района летом 2024 года. Ранее он работал в центре по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Пермскому краю, был вице-мэром Пермского района по вопросам безопасности. Источники URA.RU считают, что наделение его партийным функционалом накануне выборов губернатора, а также больших выборов 2026 года (гордума, заксобрание, госдума) говорит о том, что краевые власти ему доверяют. Первый замсекретаря реготделения ЕР Вячеслав Григорьев, а также Елена Савельева не ответили на звонки URA.RU. Ранее агентство сообщало, о том, что нового руководителя ЕР выбрали в Ленинском районе Перми.
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