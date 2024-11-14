Соратница депутата Госдумы берет под контроль отделение ЕР в центре Перми

Секретарем отделения «Единой России» в Ленинском районе Перми может стать председатель региональной «Опоры России» Ирина Южанинова. Об этом URA.RU сообщил первый замсекретаря реготделения ЕР Вячеслав Григорьев. Соответствующая кандидатура среди прочих будет предложена участникам конференции, которая пройдет 14 ноября. По данным инсайдеров в политэлитах, Ирина Южанинова является соратницей депутата Госдумы РФ и советника губернатора Романа Водянова.
«Ирина Южанинова зарекомендовала себя при реализации партийных проектов. Она является координатором проекта „Предпринимательство“. Работает очень активно. Помогает в том числе со сбором гуманитарной помощи участникам СВО вместе с бизнесом. Поэтому решено было предложить ее кандидатуру», — отметил Григорьев. Он не сомневается, что в случае избрания у нее «все получится».
Ранее секретарем Ленинского отделения ЕР был глава района Александр Русанов. Но летом 2024 года он занял пост мэра Соликамского округа.
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