Пермяк, осужденный за взятку в Иркутской области, отпросился на СВО

Пермяк и бывший работник системы здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков заключил контракт с Минобороны РФ. Ранее он был признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
«Сандаков заключил контракт с Минобороны РФ. Производство по уголовному делу Сандакова приостановлено в связи с его отправкой на фронт», — сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».
URA.RU рассказывало о том, что Якову Сандакову был выдано отношение на призыв, и он спланирован к прохождению службы на должности водителя роты обеспечения. Войсковая часть имеет пункт дислокации в зоне СВО на территории ДНР и ЛНР и принимает участие в боевых действиях. На СВО Сандаков намерен участвовать в эвакуации раненых из зоны боевых действий.
В сентябре 2024 года суд признал экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова виновным в получении двух взяток в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, Сандаков получил семь миллионов рублей за помощь при заключении госконтракта на поставку эндоскопической системы за 150 миллионов. Для легализации взятки экс-министр провёл операции с ценными бумагами и купил квартиру в Москве. Суд отправил его в колонию строго режима на 18 лет. Также также он должен будет выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей.
Яков Сандаков родился и вырос в Перми. Учился в пермском медуниверситете, а после работал в различных клиниках города. Позже он переехал в Москву, а с 2020 по 2021 годы возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области.
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