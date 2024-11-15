15 ноября 2024

Житель ХМАО отделался условным сроком за избиение беременной женщины молотком

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Урая получил 3,7 года условно за избиение беременной женщины молотком
Житель Урая получил 3,7 года условно за избиение беременной женщины молотком Фото:

Жителю Урая (ХМАО) дали 3,7 года условно за издевательства над беременной женщиной. Доказано, что он избивал югорчанку молотком, сбривал ей волосы, говорил, что убьет, а также угрожал ножом и шилом. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

«Суд установил, что зимой 2024 года подсудимый, зная о беременности потерпевшей, ударил ее строительным молотком по голове, колену и стопе. Весной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил другие акты жестокости: избивал женщину, сбрил часть волос, тем самым обезобразил ее внешний вид, угрожал ей ножом и шилом... С учетом всех обстоятельств дела, суд назначил ему наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года», — уточняется в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что мужчина свою вину полностью признал. Он загладил перед потерпевшей моральный и материальный вред, а также принес ей извинения.

Суд арестовал преступника еще апреле этого года. Ему грозил срок от трех до семи лет лишения свободы.

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Жителю Урая (ХМАО) дали 3,7 года условно за издевательства над беременной женщиной. Доказано, что он избивал югорчанку молотком, сбривал ей волосы, говорил, что убьет, а также угрожал ножом и шилом. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры. «Суд установил, что зимой 2024 года подсудимый, зная о беременности потерпевшей, ударил ее строительным молотком по голове, колену и стопе. Весной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил другие акты жестокости: избивал женщину, сбрил часть волос, тем самым обезобразил ее внешний вид, угрожал ей ножом и шилом... С учетом всех обстоятельств дела, суд назначил ему наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года», — уточняется в telegram-канале ведомства. Уточняется, что мужчина свою вину полностью признал. Он загладил перед потерпевшей моральный и материальный вред, а также принес ей извинения. Суд арестовал преступника еще апреле этого года. Ему грозил срок от трех до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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