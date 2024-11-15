Житель ХМАО отделался условным сроком за избиение беременной женщины молотком

Жителю Урая (ХМАО) дали 3,7 года условно за издевательства над беременной женщиной. Доказано, что он избивал югорчанку молотком, сбривал ей волосы, говорил, что убьет, а также угрожал ножом и шилом. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.
«Суд установил, что зимой 2024 года подсудимый, зная о беременности потерпевшей, ударил ее строительным молотком по голове, колену и стопе. Весной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил другие акты жестокости: избивал женщину, сбрил часть волос, тем самым обезобразил ее внешний вид, угрожал ей ножом и шилом... С учетом всех обстоятельств дела, суд назначил ему наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года», — уточняется в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что мужчина свою вину полностью признал. Он загладил перед потерпевшей моральный и материальный вред, а также принес ей извинения.
Суд арестовал преступника еще апреле этого года. Ему грозил срок от трех до семи лет лишения свободы.
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