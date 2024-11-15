Дональд Трамп назначит губернатора Северной Дакоты главой совета по энергетике

16 ноября 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Дуглас Бергам будет координировать работы всех агентств по добыче и распределению энергетических ресурсов Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Северной Дакоты, миллиардера Дугласа Бергама, на пост министра внутренних дел. В дополнение к этому, он также будет руководить новообразованным советом по энергетике, сообщил Трамп в соцсети Truth Social. «Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации как в качестве главы МВД, так и председателя недавно сформированного и крайне важного Национального совета по энергетике», — говорится в посте. Национальный совет по энергетике будет координировать работы всех агентств, занимающихся добычей и распределением энергетических ресурсов. Целью является стимулирование частных инвестиций и внедрение новых технологий. В свою очередь, Министерство внутренних дел США, которое не имеет отношения к безопасности, как это принято во многих других странах, занимается управлением федеральными землями и природными ресурсами. 68-летний Дуглас Бергам ранее в 2023 году заявлял о своих намерениях баллотироваться на пост президента, однако позже отказался от участия в выборах. Трамп также назначил Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Ранее она занимала такую же должность в его предвыборной кампании. Она вступит в должность после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Северной Дакоты, миллиардера Дугласа Бергама, на пост министра внутренних дел. В дополнение к этому, он также будет руководить новообразованным советом по энергетике, сообщил Трамп в соцсети Truth Social. «Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации как в качестве главы МВД, так и председателя недавно сформированного и крайне важного Национального совета по энергетике», — говорится в посте. Национальный совет по энергетике будет координировать работы всех агентств, занимающихся добычей и распределением энергетических ресурсов. Целью является стимулирование частных инвестиций и внедрение новых технологий. В свою очередь, Министерство внутренних дел США, которое не имеет отношения к безопасности, как это принято во многих других странах, занимается управлением федеральными землями и природными ресурсами. 68-летний Дуглас Бергам ранее в 2023 году заявлял о своих намерениях баллотироваться на пост президента, однако позже отказался от участия в выборах. Трамп также назначил Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Ранее она занимала такую же должность в его предвыборной кампании. Она вступит в должность после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.