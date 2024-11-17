Лучший боец UFC отпраздновал победу танцем Дональда Трампа. Видео

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Боец UFC после победы исполнил танец Трампа
Боец UFC после победы исполнил танец Трампа Фото:

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс одержал победу нокаутом над бывшим чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем. Бой проходил в Нью-Йорке на турнире UFC 309 и стал главным событием вечера. После победного удара Джонс станцевал танец победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.

На кадрах видно, как Джонс заканчивает поединок, отходит к центру ринга и исполняет победный танец республиканца Дональда Трампа, который тот продемонстрировал после того как стали известны результаты выборов в США. В этот момент около Миочичема собирались люди, боец находился на полу.

Ранее, 16 ноября 2024 года, прошел в Нью-Йорке пройдет долгожданный турнир UFC 309. На легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» встретились Джон Джонс и Стип Миочич. Их бой должен был пройти еще в прошлом году, однако американец получил серьезную травму.

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Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс одержал победу нокаутом над бывшим чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем. Бой проходил в Нью-Йорке на турнире UFC 309 и стал главным событием вечера. После победного удара Джонс станцевал танец победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. На кадрах видно, как Джонс заканчивает поединок, отходит к центру ринга и исполняет победный танец республиканца Дональда Трампа, который тот продемонстрировал после того как стали известны результаты выборов в США. В этот момент около Миочичема собирались люди, боец находился на полу. Ранее, 16 ноября 2024 года, прошел в Нью-Йорке пройдет долгожданный турнир UFC 309. На легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» встретились Джон Джонс и Стип Миочич. Их бой должен был пройти еще в прошлом году, однако американец получил серьезную травму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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