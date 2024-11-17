Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс одержал победу нокаутом над бывшим чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем. Бой проходил в Нью-Йорке на турнире UFC 309 и стал главным событием вечера. После победного удара Джонс станцевал танец победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.
На кадрах видно, как Джонс заканчивает поединок, отходит к центру ринга и исполняет победный танец республиканца Дональда Трампа, который тот продемонстрировал после того как стали известны результаты выборов в США. В этот момент около Миочичема собирались люди, боец находился на полу.
Ранее, 16 ноября 2024 года, прошел в Нью-Йорке пройдет долгожданный турнир UFC 309. На легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» встретились Джон Джонс и Стип Миочич. Их бой должен был пройти еще в прошлом году, однако американец получил серьезную травму.
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