Челябинский ХК «Трактор» сыграет в хоккей в новом формате

ХК «Трактор» примет участие в чемпионате КХЛ 3 на 3

ХК «Трактор» сыграет в дебютном сезоне чемпионата КХЛ 3×3 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский ХК «Трактор» примет участие в новом проекте Континентальной хоккейной лиги «Чемпионат 3×3». Всего в турнире будут участвовать восемь команд, сообщили URA.RU в пресс-службе лиги.

«19 декабря стартует первый в истории чемпионат КХЛ 3×3. В первом сезоне чемпионата КХЛ 3×3 примут участие восемь команд КХЛ — „Авангард“ (Омск), „Ак Барс“ (Казань), „Металлург“ (Магнитогорск), „Салават Юлаев“ (Уфа), „Сибирь“ (Новосибирск) и „Трактор“ (Челябинск), а также „Барыс“ (Астана) и минское „Динамо“», — сообщили URA.RU в пресс-службе КХЛ.

Первый подобный опыт прошел два года назад в Мытыщах. По словам президента КХЛ Алексея Морозова, подобный формат набирает популярность у аудитории.

«Проделана работа по созданию и подготовке всех необходимых регламентных механизмов для проведения такого проекта. Хоккей 3×3 набирает популярность и видны его олимпийские перспективы», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Новый чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025 года, всего будет сыграно 312 матчей. Финал первого сезона состоится 13 июля 2025 года.