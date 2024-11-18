Студентка украла у свердловских пенсионеров больше миллиона

В Каменске-Уральском 18-летняя студентка украла у пенсионеров 1,3 млн рублей
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Оглашение приговора диверсантам в областном суде. Челябинск , приговор, именем российской федерации, суд
Студентка обвиняется в преступлении по статье 159 УК РФ Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура направила в суд дело 18-летней студентки техникума, которая украла у пенсионеров 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Каменске-Уральском прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у пенсионеров свыше 1,3 миллиона рублей. 18-летняя студентка техникума обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в крупном размере)», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, девушка была частью группы телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям, выдавая себя за сотрудников ДПС. Они убеждали пенсионеров, что их близкие виновны в ДТП и просили передать им деньги.

Студентка выполняла роль курьера, она забирала деньги и передавала их соучастникам, оставляя часть себе. Уголовное дело направили в Синарский районный суд города Каменск-Уральский для рассмотрения.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура направила в суд дело 18-летней студентки техникума, которая украла у пенсионеров 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Каменске-Уральском прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у пенсионеров свыше 1,3 миллиона рублей. 18-летняя студентка техникума обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в крупном размере)», — рассказали в ведомстве. По версии следствия, девушка была частью группы телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям, выдавая себя за сотрудников ДПС. Они убеждали пенсионеров, что их близкие виновны в ДТП и просили передать им деньги. Студентка выполняла роль курьера, она забирала деньги и передавала их соучастникам, оставляя часть себе. Уголовное дело направили в Синарский районный суд города Каменск-Уральский для рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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