18 ноября 2024

Колумбия ищет способ вернуть на родину своих арестованных в РФ наемников из ВСУ

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Колумбия договорилась с РФ о создании рабочей группы по ситуации с наемниками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Колумбия и Россия решили создать совместную рабочую группу для анализа ситуации с колумбийскими наемниками, участвовавшими в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо в ходе беседы с журналистами.

«Мы обсуждали эту тему с министром [Сергеем] Лавровым. Конечно, эта тема нас волнует. Мы обсуждали ситуацию с взятыми под стражу, и мы договорились с министром Лавровым создать рабочую группу для изучения этих дел», — сообщил Луис Хильберто Мурильо, передает ТАСС. Создание рабочей группы позволит обеим сторонам подробно проанализировать случаи участия колумбийских граждан в военных действиях на стороне Украины и определить соответствующие меры в отношении задержанных.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись допроса колумбийского гражданина, который был захвачен в плен, будучи на стороне Украины. 33-летний Анхель Карденас Монтилла был взят в плен в районе поселка Красногоровка. Он утверждает, что узнал о возможности присоединиться к ВСУ через соцсети, передает RT. Карденас отметил, что у него не было опыта ведения боевых действий и что его подготовка на Украине длилась менее недели. Кроме того, он сообщил, что ему так и не была выплачена обещанная зарплата. По его словам, девять его соотечественников погибли, а он сам решил сдаться российским силам, стремясь избежать смерти.

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Колумбия и Россия решили создать совместную рабочую группу для анализа ситуации с колумбийскими наемниками, участвовавшими в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо в ходе беседы с журналистами. «Мы обсуждали эту тему с министром [Сергеем] Лавровым. Конечно, эта тема нас волнует. Мы обсуждали ситуацию с взятыми под стражу, и мы договорились с министром Лавровым создать рабочую группу для изучения этих дел», — сообщил Луис Хильберто Мурильо, передает ТАСС. Создание рабочей группы позволит обеим сторонам подробно проанализировать случаи участия колумбийских граждан в военных действиях на стороне Украины и определить соответствующие меры в отношении задержанных. Ранее Минобороны опубликовало видеозапись допроса колумбийского гражданина, который был захвачен в плен, будучи на стороне Украины. 33-летний Анхель Карденас Монтилла был взят в плен в районе поселка Красногоровка. Он утверждает, что узнал о возможности присоединиться к ВСУ через соцсети, передает RT. Карденас отметил, что у него не было опыта ведения боевых действий и что его подготовка на Украине длилась менее недели. Кроме того, он сообщил, что ему так и не была выплачена обещанная зарплата. По его словам, девять его соотечественников погибли, а он сам решил сдаться российским силам, стремясь избежать смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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