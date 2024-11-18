Колумбия ищет способ вернуть на родину своих арестованных в РФ наемников из ВСУ

19 ноября 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Колумбия договорилась с РФ о создании рабочей группы по ситуации с наемниками Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Колумбия и Россия решили создать совместную рабочую группу для анализа ситуации с колумбийскими наемниками, участвовавшими в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо в ходе беседы с журналистами. «Мы обсуждали эту тему с министром [Сергеем] Лавровым. Конечно, эта тема нас волнует. Мы обсуждали ситуацию с взятыми под стражу, и мы договорились с министром Лавровым создать рабочую группу для изучения этих дел», — сообщил Луис Хильберто Мурильо, передает ТАСС. Создание рабочей группы позволит обеим сторонам подробно проанализировать случаи участия колумбийских граждан в военных действиях на стороне Украины и определить соответствующие меры в отношении задержанных. Ранее Минобороны опубликовало видеозапись допроса колумбийского гражданина, который был захвачен в плен, будучи на стороне Украины. 33-летний Анхель Карденас Монтилла был взят в плен в районе поселка Красногоровка. Он утверждает, что узнал о возможности присоединиться к ВСУ через соцсети, передает RT. Карденас отметил, что у него не было опыта ведения боевых действий и что его подготовка на Украине длилась менее недели. Кроме того, он сообщил, что ему так и не была выплачена обещанная зарплата. По его словам, девять его соотечественников погибли, а он сам решил сдаться российским силам, стремясь избежать смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Колумбия и Россия решили создать совместную рабочую группу для анализа ситуации с колумбийскими наемниками, участвовавшими в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо в ходе беседы с журналистами. «Мы обсуждали эту тему с министром [Сергеем] Лавровым. Конечно, эта тема нас волнует. Мы обсуждали ситуацию с взятыми под стражу, и мы договорились с министром Лавровым создать рабочую группу для изучения этих дел», — сообщил Луис Хильберто Мурильо, передает ТАСС. Создание рабочей группы позволит обеим сторонам подробно проанализировать случаи участия колумбийских граждан в военных действиях на стороне Украины и определить соответствующие меры в отношении задержанных. Ранее Минобороны опубликовало видеозапись допроса колумбийского гражданина, который был захвачен в плен, будучи на стороне Украины. 33-летний Анхель Карденас Монтилла был взят в плен в районе поселка Красногоровка. Он утверждает, что узнал о возможности присоединиться к ВСУ через соцсети, передает RT. Карденас отметил, что у него не было опыта ведения боевых действий и что его подготовка на Украине длилась менее недели. Кроме того, он сообщил, что ему так и не была выплачена обещанная зарплата. По его словам, девять его соотечественников погибли, а он сам решил сдаться российским силам, стремясь избежать смерти.