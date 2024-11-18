ОЗХО нашла следы отравляющего вещества в зоне СВО

19 ноября 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Экспедиция ОЗХО собрала три образца: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи Фото: Илья Московец © URA.RU Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила о находке следов химического агента в Днепропетровской области Украины. В ходе исследований на передовой линии был обнаружен хлорбензальмалонодинитрил, известный под обозначением CS, согласно отчету экспертов. Инцидент произошел 20 сентября в районе села Ильинка, «на линии соприкосновения противоборствующих сторон», как указывается в документе. Экспедиция ОЗХО, отправленная в эту зону, собрала три образца, предоставленные Украиной: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи, передает ТАСС. Образцы были отправлены в две лаборатории, аккредитованные ОЗХО, где было подтверждено присутствие CS. Отчет не содержит информации о том, какая из сторон использовала это вещество. Документ был распространен среди членов ОЗХО Ранее Россия предупредила ОЗХО по поводу возможных провокаций на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила о находке следов химического агента в Днепропетровской области Украины. В ходе исследований на передовой линии был обнаружен хлорбензальмалонодинитрил, известный под обозначением CS, согласно отчету экспертов. Инцидент произошел 20 сентября в районе села Ильинка, «на линии соприкосновения противоборствующих сторон», как указывается в документе. Экспедиция ОЗХО, отправленная в эту зону, собрала три образца, предоставленные Украиной: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи, передает ТАСС. Образцы были отправлены в две лаборатории, аккредитованные ОЗХО, где было подтверждено присутствие CS. Отчет не содержит информации о том, какая из сторон использовала это вещество. Документ был распространен среди членов ОЗХО Ранее Россия предупредила ОЗХО по поводу возможных провокаций на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.