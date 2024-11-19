Участники протестов в Абхазии покидают правительственные здания после обещания Бжания об отставке

После длительных переговоров между представителями власти и оппозиции Абхазии, которые завершились подписанием соглашения об отставке президента Аслана Бжании, протестующие начали покидать комплекс правительственных зданий в Сухуме. Об этом сообщили корреспонденты, находящиеся на месте событий.
«Протестующие, с 15 ноября находившиеся в комплексе правительственных зданий в Сухуме, после прошедших между представителями власти и оппозиции Абхазии переговоров начали покидать эту территорию», — пишет ТАСС. В ходе переговоров, длившихся свыше восьми часов, между представителями власти и оппозиционерами было достигнуто соглашение.
По итогам встречи президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своей отставке. В соответствии с достигнутыми договоренностями, после того как парламент утвердит его решение, обязанности президента временно будет исполнять вице-президент Бадра Гунба. Парламент должен рассмотреть и утвердить заявление Бжании 19 ноября.
«Это уже третий политический кризис в недавней истории Абхазии, и мы должны сделать определенные выводы. Этот политический кризис позади — очень на это рассчитываю и очень хочу, чтобы в нашей истории не было больше таких не очень красивых моментов», — обратился к собравшимся у администрации президента председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.
Дополнительно депутат парламента Кан Кварчия уточнил, что согласно подписанному соглашению, необходимо освободить комплекс правительственных зданий. Таким образом, протестующие начали покидать здание после завершения переговоров.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченное здание парламента в Сухуме. На пост исполняющего обязанности президента Абхазии власти предложили нынешнего вице-президента Бадру Гунба, а оппозиция — спикера парламента Лашу Ашуба. Кто может занять место Бжании — в материале URA.RU.
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