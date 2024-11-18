18 ноября 2024

Al Khaleej: Зеленский пообещал завершить конфликт путем переговоров в 2025 году

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Зеленский признал, что ситуация ВСУ в зоне СВО сложная Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию ВСУ сложной в зоне СВО и пообещал завершить конфликт «дипломатическим путем» в 2025 году. Об этом пишет Al Khaleej.

«Спустя тысячу дней после начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию на востоке Украины сложной и пообещал „сделать все“ для завершения конфликта „дипломатическим путем“ в 2025 году», — говорится в статье Al Khaleej. Там отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц инициировал первый за почти два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По мнению авторов статьи, этот шаг отражает изменения в подходе Берлина и, возможно, всей Европы к украинскому кризису.

В ходе интервью на «Украинском радио», Зеленский указал на основные предпосылки для возобновления диалога с РФ. Среди ключевых требований украинского главы государства — участие международных посредников в переговорах и укрепление оборонительной мощи Украины. Шольц заявил, что решение провести переговоры с Путиным было оправданным, несмотря на критику Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию ВСУ сложной в зоне СВО и пообещал завершить конфликт «дипломатическим путем» в 2025 году. Об этом пишет Al Khaleej. «Спустя тысячу дней после начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию на востоке Украины сложной и пообещал „сделать все“ для завершения конфликта „дипломатическим путем“ в 2025 году», — говорится в статье Al Khaleej. Там отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц инициировал первый за почти два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По мнению авторов статьи, этот шаг отражает изменения в подходе Берлина и, возможно, всей Европы к украинскому кризису. В ходе интервью на «Украинском радио», Зеленский указал на основные предпосылки для возобновления диалога с РФ. Среди ключевых требований украинского главы государства — участие международных посредников в переговорах и укрепление оборонительной мощи Украины. Шольц заявил, что решение провести переговоры с Путиным было оправданным, несмотря на критику Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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