Al Khaleej: Зеленский пообещал завершить конфликт путем переговоров в 2025 году

19 ноября 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

Зеленский признал, что ситуация ВСУ в зоне СВО сложная Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию ВСУ сложной в зоне СВО и пообещал завершить конфликт «дипломатическим путем» в 2025 году. Об этом пишет Al Khaleej. «Спустя тысячу дней после начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию на востоке Украины сложной и пообещал „сделать все“ для завершения конфликта „дипломатическим путем“ в 2025 году», — говорится в статье Al Khaleej. Там отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц инициировал первый за почти два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По мнению авторов статьи, этот шаг отражает изменения в подходе Берлина и, возможно, всей Европы к украинскому кризису. В ходе интервью на «Украинском радио», Зеленский указал на основные предпосылки для возобновления диалога с РФ. Среди ключевых требований украинского главы государства — участие международных посредников в переговорах и укрепление оборонительной мощи Украины. Шольц заявил, что решение провести переговоры с Путиным было оправданным, несмотря на критику Евросоюза, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию ВСУ сложной в зоне СВО и пообещал завершить конфликт «дипломатическим путем» в 2025 году. Об этом пишет Al Khaleej. «Спустя тысячу дней после начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию на востоке Украины сложной и пообещал „сделать все“ для завершения конфликта „дипломатическим путем“ в 2025 году», — говорится в статье Al Khaleej. Там отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц инициировал первый за почти два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По мнению авторов статьи, этот шаг отражает изменения в подходе Берлина и, возможно, всей Европы к украинскому кризису. В ходе интервью на «Украинском радио», Зеленский указал на основные предпосылки для возобновления диалога с РФ. Среди ключевых требований украинского главы государства — участие международных посредников в переговорах и укрепление оборонительной мощи Украины. Шольц заявил, что решение провести переговоры с Путиным было оправданным, несмотря на критику Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».