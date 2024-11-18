Захарова пообещала «ощутимый» ответ РФ на удары ВСУ

Захарова: никакое «чудо-оружие» не в состоянии повлиять на ход СВО
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Захарова прокомментировала информацию о разрешении Байдена ВСУ бить вглубь России
Захарова прокомментировала информацию о разрешении Байдена ВСУ бить вглубь России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о разрешении президента США Джо Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории РФ. Дипломат заявила, что если украинская армия использует это разрешение напрямую, ответ России будет адекватным и ощутимым.

«Никакое „чудо-оружие“, на которое молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО. <...> Ответ России [на удары ВСУ вглубь территории РФ ]будет в таком случае адекватным и ощутимым», — заявила представитель МИД РФ на брифинге. Ответ Марии Захаровой опубликован в ее официальном telegram-канале.

Мария Захарова отметила, что официального заявления о разрешении Байдена ВСУ бить вглубь России ракетами ATACMS пока нет. Однако использование Киевом этого оружия будет означать «прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта». 

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о разрешении президента США Джо Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории РФ. Дипломат заявила, что если украинская армия использует это разрешение напрямую, ответ России будет адекватным и ощутимым. «Никакое „чудо-оружие“, на которое молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО. <...> Ответ России [на удары ВСУ вглубь территории РФ ]будет в таком случае адекватным и ощутимым», — заявила представитель МИД РФ на брифинге. Ответ Марии Захаровой опубликован в ее официальном telegram-канале. Мария Захарова отметила, что официального заявления о разрешении Байдена ВСУ бить вглубь России ракетами ATACMS пока нет. Однако использование Киевом этого оружия будет означать «прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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