Захарова пообещала «ощутимый» ответ РФ на удары ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о разрешении президента США Джо Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории РФ. Дипломат заявила, что если украинская армия использует это разрешение напрямую, ответ России будет адекватным и ощутимым.
«Никакое „чудо-оружие“, на которое молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО. <...> Ответ России [на удары ВСУ вглубь территории РФ ]будет в таком случае адекватным и ощутимым», — заявила представитель МИД РФ на брифинге. Ответ Марии Захаровой опубликован в ее официальном telegram-канале.
Мария Захарова отметила, что официального заявления о разрешении Байдена ВСУ бить вглубь России ракетами ATACMS пока нет. Однако использование Киевом этого оружия будет означать «прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта».
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