Экономист подсчитал, что продукты в РФ за год подорожали в два раза

Цены на продукты питания в России выросли вдвое за текущий год. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, рост составил от 50% до 100% и выше, он связан с ожидаемым повышением тарифов ЖКХ и ослаблением рубля.
«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50% до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление», — отметил Антонов. Его слова приводит «Газета.Ru». Он отметил, что рост может продолжиться и в 2025 году. Уровень реальных зарплат россиян будет снижаться из-за высоких темпов инфляции. Особенно это заметят жители регионов.
Аналитик также критически оценил методику расчета официальной инфляции, подчеркнув разницу между усредненной потребительской корзиной и реальными тратами большинства россиян. Эксперт подчеркнул, что цены на продукты питания и товары первой необходимости растут быстрее общего уровня инфляции, что особенно заметно для тех, кто тратит значительную часть своих доходов именно на эти категории товаров.
По данным Росстата, за девять месяцев текущего года в России выросли цены на продовольственные товары, лекарственные препараты, товары первой необходимости, а также на проезд в городском транспорте, такси и многое другое. Что именно подорожало — в материале URA.RU.
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