В центральной части Украины гремят взрывы

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В центральной части Украины работает система противовоздушной обороны
В центральной части Украины работает система противовоздушной обороны Фото:

В окрестностях города Черкассы в центральной части Украины слышны взрывы. Предварительная информация указывает на активную работу системы противовоздушной обороны региона.

«Взрывы раздаются в окрестностях города Черкассы», — говорится в сообщении издания «Общественное». Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве и работе систем противовоздушной обороны в Киевской области.

В настоящее время в ряде регионов Украины действует режим воздушной тревоги. К зонам, на которые распространяется данное предупреждение, относятся Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

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В окрестностях города Черкассы в центральной части Украины слышны взрывы. Предварительная информация указывает на активную работу системы противовоздушной обороны региона. «Взрывы раздаются в окрестностях города Черкассы», — говорится в сообщении издания «Общественное». Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве и работе систем противовоздушной обороны в Киевской области. В настоящее время в ряде регионов Украины действует режим воздушной тревоги. К зонам, на которые распространяется данное предупреждение, относятся Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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