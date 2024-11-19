В центральной части Украины гремят взрывы

В окрестностях города Черкассы в центральной части Украины слышны взрывы. Предварительная информация указывает на активную работу системы противовоздушной обороны региона.
«Взрывы раздаются в окрестностях города Черкассы», — говорится в сообщении издания «Общественное». Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве и работе систем противовоздушной обороны в Киевской области.
В настоящее время в ряде регионов Украины действует режим воздушной тревоги. К зонам, на которые распространяется данное предупреждение, относятся Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.
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