Песков намекнул Западу, что с Лаврова надо снять санкции

Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров
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США должны снять санкции с главы МИД РФ Сергея Лаврова, чтобы Россия сняла санкции с американского сенатора Марко Рубио
США должны снять санкции с главы МИД РФ Сергея Лаврова, чтобы Россия сняла санкции с американского сенатора Марко Рубио Фото:

Россия не снимает санкции с американского сенатора Республиканской партии Марко Рубио, пока США не снимут санкции с главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» — сообщил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, снимет ли Россия санкции с Рубио в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что это должен быть зеркальный процесс.

Сенатор республиканцев был выдвинут на пост госсекретаря США избранным президентов страны Дональдом Трампом. Российские санкции на Рубио действуют с мая 2022 года, китайские — с августа 2020. С одной стороны, он поддерживает сокращение помощи Украине, однако, с другой, критикует коммунистическую власть в Китае и Кубе.

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Россия не снимает санкции с американского сенатора Республиканской партии Марко Рубио, пока США не снимут санкции с главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» — сообщил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, снимет ли Россия санкции с Рубио в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что это должен быть зеркальный процесс. Сенатор республиканцев был выдвинут на пост госсекретаря США избранным президентов страны Дональдом Трампом. Российские санкции на Рубио действуют с мая 2022 года, китайские — с августа 2020. С одной стороны, он поддерживает сокращение помощи Украине, однако, с другой, критикует коммунистическую власть в Китае и Кубе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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