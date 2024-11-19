Песков намекнул Западу, что с Лаврова надо снять санкции

Россия не снимает санкции с американского сенатора Республиканской партии Марко Рубио, пока США не снимут санкции с главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» — сообщил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, снимет ли Россия санкции с Рубио в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что это должен быть зеркальный процесс.
Сенатор республиканцев был выдвинут на пост госсекретаря США избранным президентов страны Дональдом Трампом. Российские санкции на Рубио действуют с мая 2022 года, китайские — с августа 2020. С одной стороны, он поддерживает сокращение помощи Украине, однако, с другой, критикует коммунистическую власть в Китае и Кубе.
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