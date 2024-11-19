В охваченный войной Судан позвали российских нефтяников

Судан пригласил энергокомпании РФ для освоения ими 22 нефтяных месторождений на его территории. Об этом сообщил министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид.
«В Судане есть 22 отдельных месторождения [нефти] <...> и российские компании были приглашены для проведения разведки», — рассказал ан-Наим Саид в беседе с РИА Новости. По его словам, более 70% этих месторождений находятся на территории безопасных районов: на востоке, севере, в Хартуме и к северу от Хартума.
Такое предложение министр энергетики Судана внес во время визита в Россию 13 ноября. Глава министерства энергетики РФ Сергей Цивилев провел переговоры с ан-Наим Саидом и обсудил перспективы совместных проектов.
Вооруженный конфликт в Судане начался 15 апреля 2023 года. С одной стороны стоит поддерживаемый регулярной армией Переходный суверенный совет — нынешнее правительство государства, а с другой — Силы быстрого реагирования (СБР), до начала войны подчинявшиеся правительству, а после ставшие отдельной военной организации. Поводом для противостояния стали вопросы интеграции последних в структуры регулярной армии и изменения безопасности и принципов формирования последней.
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