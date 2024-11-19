В США готовят проект ядерных ракет для подводных лодок

РИАН: США в течение трех лет создадут крылатую ядерную ракету для подлодок
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Новые крылатые ракеты США будут будут готовы к эксплуатации в 2034 году
Новые крылатые ракеты США будут будут готовы к эксплуатации в 2034 году Фото:

Власти США объявили о начале подготовки прототипов крылатой ракеты морского базирования с ядерным оснащением SLCM-N, которые планируется разместить на американских подводных лодках. Об этом сообщается в документе проекта правительства.

«Система должна быть пригодна к использованию в боевых условиях к 2034 году. <...>Тем не менее прототипы потребуются в течение трех лет», — указывается в тексте документа. Данные приводит РИА Новости.

Уточняется, что все операции, связанные с ядерным боезарядом ракет, такие как установка боеголовок, хранение и погрузка на атомные подводные лодки, будут проводиться на стратегических объектах ВМС США в Кингс-Бей (Джорджия) и Бангор-Бейс (Вашингтон). Также Министерство обороны США проводит маркетинговые исследования среди представителей военной индустрии для оценки интереса и возможностей по реализации данного проекта.

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Власти США объявили о начале подготовки прототипов крылатой ракеты морского базирования с ядерным оснащением SLCM-N, которые планируется разместить на американских подводных лодках. Об этом сообщается в документе проекта правительства. «Система должна быть пригодна к использованию в боевых условиях к 2034 году. <...>Тем не менее прототипы потребуются в течение трех лет», — указывается в тексте документа. Данные приводит РИА Новости. Уточняется, что все операции, связанные с ядерным боезарядом ракет, такие как установка боеголовок, хранение и погрузка на атомные подводные лодки, будут проводиться на стратегических объектах ВМС США в Кингс-Бей (Джорджия) и Бангор-Бейс (Вашингтон). Также Министерство обороны США проводит маркетинговые исследования среди представителей военной индустрии для оценки интереса и возможностей по реализации данного проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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