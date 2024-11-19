В США готовят проект ядерных ракет для подводных лодок

Власти США объявили о начале подготовки прототипов крылатой ракеты морского базирования с ядерным оснащением SLCM-N, которые планируется разместить на американских подводных лодках. Об этом сообщается в документе проекта правительства.
«Система должна быть пригодна к использованию в боевых условиях к 2034 году. <...>Тем не менее прототипы потребуются в течение трех лет», — указывается в тексте документа. Данные приводит РИА Новости.
Уточняется, что все операции, связанные с ядерным боезарядом ракет, такие как установка боеголовок, хранение и погрузка на атомные подводные лодки, будут проводиться на стратегических объектах ВМС США в Кингс-Бей (Джорджия) и Бангор-Бейс (Вашингтон). Также Министерство обороны США проводит маркетинговые исследования среди представителей военной индустрии для оценки интереса и возможностей по реализации данного проекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.