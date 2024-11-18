18 ноября 2024

В словарь русского языка внесли новое слово

В орфографический словарь русского языка ИРЯ РАН внесли слово «фудшеринг»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое слово считается уникальным и не имеет аналогов в русском языке
Новое слово считается уникальным и не имеет аналогов в русском языке Фото:

Слово «фудшеринг» было официально добавлено в онлайн-словарь «Академос» под эгидой Института русского языка имени В . В . Виноградова РАН. Это произошло в ноябре 2024 года по инициативе медиапроекта «Про фудшеринг» и благотворительного фонда «Банк еды „Русь“. О включении нового слова сообщает пресс-служба фонда.

«Термин „фудшеринг“ уникален, он представляет собой безэквивалентное заимствование, то есть не имеющее аналогов из числа укорененных в русском языке единиц», — приводит слова проректора по науке Государственного института русского языка им. А. С . Пушкина Юрия Боровина пресс-служба фонда.

Инициатива появилась летом 2024 года, когда представители фонда и медиапроекта обратились в институт. Ее поддержали и другие российские организации, включая производителей и коммерческие сети, работающие с фондом.

Фудшеринг представляет собой метод перераспределения продуктов питания и товаров первой необходимости, которые не были реализованы бизнесом, но остаются пригодными для использования. В качестве отдельного вида благотворительной деятельности и продовольственной помощи фудшеринг начал активно развиваться в России с 2012 года благодаря усилиям благотворительного фонда «Банк еды „Русь“, который на данный момент поддерживает более двух миллионов нуждающихся в 60 регионах страны.

По словам Анны Алиевой-Хрусталевой, главного редактора медиапроекта «Про фудшеринг» и исполнительного директора фонда, термин «фудшеринг» уже давно используется экспертами, представителями власти и СМИ и заслуживает официального закрепления в русском языке. Юлия Назарова, президент фонда, выразила надежду на то, что включение слова в словарь будет способствовать дальнейшему развитию фудшеринга как формы благотворительности.

Ранее URA.RU рассказывало о судебном разбирательстве из-за слова. Пермский суд отказался признавать слово «овца» оскорбительным. В своем решении суд опирался на «Словарь русского языка». 

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Слово «фудшеринг» было официально добавлено в онлайн-словарь «Академос» под эгидой Института русского языка имени В . В . Виноградова РАН. Это произошло в ноябре 2024 года по инициативе медиапроекта «Про фудшеринг» и благотворительного фонда «Банк еды „Русь“. О включении нового слова сообщает пресс-служба фонда. «Термин „фудшеринг“ уникален, он представляет собой безэквивалентное заимствование, то есть не имеющее аналогов из числа укорененных в русском языке единиц», — приводит слова проректора по науке Государственного института русского языка им. А. С . Пушкина Юрия Боровина пресс-служба фонда. Инициатива появилась летом 2024 года, когда представители фонда и медиапроекта обратились в институт. Ее поддержали и другие российские организации, включая производителей и коммерческие сети, работающие с фондом. Фудшеринг представляет собой метод перераспределения продуктов питания и товаров первой необходимости, которые не были реализованы бизнесом, но остаются пригодными для использования. В качестве отдельного вида благотворительной деятельности и продовольственной помощи фудшеринг начал активно развиваться в России с 2012 года благодаря усилиям благотворительного фонда «Банк еды „Русь“, который на данный момент поддерживает более двух миллионов нуждающихся в 60 регионах страны. По словам Анны Алиевой-Хрусталевой, главного редактора медиапроекта «Про фудшеринг» и исполнительного директора фонда, термин «фудшеринг» уже давно используется экспертами, представителями власти и СМИ и заслуживает официального закрепления в русском языке. Юлия Назарова, президент фонда, выразила надежду на то, что включение слова в словарь будет способствовать дальнейшему развитию фудшеринга как формы благотворительности. Ранее URA.RU рассказывало о судебном разбирательстве из-за слова. Пермский суд отказался признавать слово «овца» оскорбительным. В своем решении суд опирался на «Словарь русского языка». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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