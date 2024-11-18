В словарь русского языка внесли новое слово

Слово «фудшеринг» было официально добавлено в онлайн-словарь «Академос» под эгидой Института русского языка имени В . В . Виноградова РАН. Это произошло в ноябре 2024 года по инициативе медиапроекта «Про фудшеринг» и благотворительного фонда «Банк еды „Русь“. О включении нового слова сообщает пресс-служба фонда.
«Термин „фудшеринг“ уникален, он представляет собой безэквивалентное заимствование, то есть не имеющее аналогов из числа укорененных в русском языке единиц», — приводит слова проректора по науке Государственного института русского языка им. А. С . Пушкина Юрия Боровина пресс-служба фонда.
Инициатива появилась летом 2024 года, когда представители фонда и медиапроекта обратились в институт. Ее поддержали и другие российские организации, включая производителей и коммерческие сети, работающие с фондом.
Фудшеринг представляет собой метод перераспределения продуктов питания и товаров первой необходимости, которые не были реализованы бизнесом, но остаются пригодными для использования. В качестве отдельного вида благотворительной деятельности и продовольственной помощи фудшеринг начал активно развиваться в России с 2012 года благодаря усилиям благотворительного фонда «Банк еды „Русь“, который на данный момент поддерживает более двух миллионов нуждающихся в 60 регионах страны.
По словам Анны Алиевой-Хрусталевой, главного редактора медиапроекта «Про фудшеринг» и исполнительного директора фонда, термин «фудшеринг» уже давно используется экспертами, представителями власти и СМИ и заслуживает официального закрепления в русском языке. Юлия Назарова, президент фонда, выразила надежду на то, что включение слова в словарь будет способствовать дальнейшему развитию фудшеринга как формы благотворительности.
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