Трамп подтвердил данные о плане ввести чрезвычайное положение

19 ноября 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Трамп ответил словом «правда» на данные о плане ввести чрезвычайное положение Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Избранный президентом США Дональд Трамп заявил о готовности использовать армию для депортации нелегальных мигрантов и введения чрезвычайного положения. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, подтверждая информацию, озвученную американским активистом Томом Фиттоном. «Правда», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Так он ответил на пост Тома Фиттона, который распространил информацию о планах новой администрации по массовой депортации нелегалов. Детали о том, как будет организована массовая депортация и введение чрезвычайного положения пока остаются неопределенными. Важно отметить, что применение армии для решения внутренних задач может вызвать дискуссии среди правозащитников и политическое противостояние в стране. Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт сообщила, что он планирует задействовать «все доступные федеральные и штатные ресурсы для осуществления самой масшабной в истории США операции по выдворению нелегальных преступников, наркодилеров и людей, занимающихся торговлей людьми», пишет RT. Ранее сам Трамп сказал, что миграционная политика демократов превратила Соединенные Штаты в свалку для всего мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил о готовности использовать армию для депортации нелегальных мигрантов и введения чрезвычайного положения. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, подтверждая информацию, озвученную американским активистом Томом Фиттоном. «Правда», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Так он ответил на пост Тома Фиттона, который распространил информацию о планах новой администрации по массовой депортации нелегалов. Детали о том, как будет организована массовая депортация и введение чрезвычайного положения пока остаются неопределенными. Важно отметить, что применение армии для решения внутренних задач может вызвать дискуссии среди правозащитников и политическое противостояние в стране. Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт сообщила, что он планирует задействовать «все доступные федеральные и штатные ресурсы для осуществления самой масшабной в истории США операции по выдворению нелегальных преступников, наркодилеров и людей, занимающихся торговлей людьми», пишет RT. Ранее сам Трамп сказал, что миграционная политика демократов превратила Соединенные Штаты в свалку для всего мира.