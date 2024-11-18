Трамп подтвердил данные о плане ввести чрезвычайное положение

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил о готовности использовать армию для депортации нелегальных мигрантов и введения чрезвычайного положения. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, подтверждая информацию, озвученную американским активистом Томом Фиттоном.
«Правда», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Так он ответил на пост Тома Фиттона, который распространил информацию о планах новой администрации по массовой депортации нелегалов.
Детали о том, как будет организована массовая депортация и введение чрезвычайного положения пока остаются неопределенными. Важно отметить, что применение армии для решения внутренних задач может вызвать дискуссии среди правозащитников и политическое противостояние в стране.
Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт сообщила, что он планирует задействовать «все доступные федеральные и штатные ресурсы для осуществления самой масшабной в истории США операции по выдворению нелегальных преступников, наркодилеров и людей, занимающихся торговлей людьми», пишет RT. Ранее сам Трамп сказал, что миграционная политика демократов превратила Соединенные Штаты в свалку для всего мира.
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