18 ноября 2024

В Госдуме хотят списать бойцам СВО долги по кредитам до 10 миллионов рублей

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Соревнования «Вызов». Екатеринбург , каска, силовик, контрактник, сво, военный
Если закон о ветеранах будет принят, нововведения начнут действовать с 1 декабря 2024 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Госдуме вновь рассмотрят законопроект, разрешающий некоторым участникам СВО списать долги по кредитам до 10 млн рублей при заключении контракта. Соответствующая инициатива была вынесена на обсуждение в июле, в первом чтении принята — 29 октября.

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«Парламентарии предлагают дополнить существующий закон статьей, которая освобождает граждан, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач спецоперации и их супругов от кредитных обязательств. Обязательства могут быть прекращены на сумму до 10 млн рублей при наличии судебного решения о взыскании долга или исполнительного производства», — со ссылкой на текст законопроекта пишет ТАСС. Авторы инициативы также предлагают увеличить период приостановления исполнения заемщиком своих обязательств.

Ранее депутаты заявляли о намерении рассмотреть законопроект, предусматривающий бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. А в столице РФ у ветеранов спецоперации появилась возможность оформить субсидию для оплаты ЖКУ, пишет «Национальная служба новостей».

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В Госдуме вновь рассмотрят законопроект, разрешающий некоторым участникам СВО списать долги по кредитам до 10 млн рублей при заключении контракта. Соответствующая инициатива была вынесена на обсуждение в июле, в первом чтении принята — 29 октября. «Парламентарии предлагают дополнить существующий закон статьей, которая освобождает граждан, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач спецоперации и их супругов от кредитных обязательств. Обязательства могут быть прекращены на сумму до 10 млн рублей при наличии судебного решения о взыскании долга или исполнительного производства», — со ссылкой на текст законопроекта пишет ТАСС. Авторы инициативы также предлагают увеличить период приостановления исполнения заемщиком своих обязательств. Ранее депутаты заявляли о намерении рассмотреть законопроект, предусматривающий бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. А в столице РФ у ветеранов спецоперации появилась возможность оформить субсидию для оплаты ЖКУ, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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