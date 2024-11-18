В Госдуме хотят списать бойцам СВО долги по кредитам до 10 миллионов рублей

19 ноября 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Если закон о ветеранах будет принят, нововведения начнут действовать с 1 декабря 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме вновь рассмотрят законопроект, разрешающий некоторым участникам СВО списать долги по кредитам до 10 млн рублей при заключении контракта. Соответствующая инициатива была вынесена на обсуждение в июле, в первом чтении принята — 29 октября. Новость по теме Как участники СВО и их дети пользуются льготами при поступлении в вузы: реальные примеры «Парламентарии предлагают дополнить существующий закон статьей, которая освобождает граждан, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач спецоперации и их супругов от кредитных обязательств. Обязательства могут быть прекращены на сумму до 10 млн рублей при наличии судебного решения о взыскании долга или исполнительного производства», — со ссылкой на текст законопроекта пишет ТАСС. Авторы инициативы также предлагают увеличить период приостановления исполнения заемщиком своих обязательств. Ранее депутаты заявляли о намерении рассмотреть законопроект, предусматривающий бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. А в столице РФ у ветеранов спецоперации появилась возможность оформить субсидию для оплаты ЖКУ, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме вновь рассмотрят законопроект, разрешающий некоторым участникам СВО списать долги по кредитам до 10 млн рублей при заключении контракта. Соответствующая инициатива была вынесена на обсуждение в июле, в первом чтении принята — 29 октября. «Парламентарии предлагают дополнить существующий закон статьей, которая освобождает граждан, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач спецоперации и их супругов от кредитных обязательств. Обязательства могут быть прекращены на сумму до 10 млн рублей при наличии судебного решения о взыскании долга или исполнительного производства», — со ссылкой на текст законопроекта пишет ТАСС. Авторы инициативы также предлагают увеличить период приостановления исполнения заемщиком своих обязательств. Ранее депутаты заявляли о намерении рассмотреть законопроект, предусматривающий бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. А в столице РФ у ветеранов спецоперации появилась возможность оформить субсидию для оплаты ЖКУ, пишет «Национальная служба новостей».