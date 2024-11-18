Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР: главное об СВО на 18 ноября

Солдаты РФ освободили Новоалексеевку в ДНР

18 ноября 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Российские солдаты освободили Новоалексеевку в ДНР, уточнили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР — Новоалексеевку. Данный поселок находится примерно в 13 километрах от Красноармейска на покровском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский лично посетил 18 ноября Покровск для встречи с украинскими военными. Главное об СВО к вечеру 18 ноября — в материале URA.RU. Покровское направление Поселок Новоалексеевка находится в ДНР, недалеко от покровского направления — в 13 километрах от самого Покровска (Красноармейска). Именно этот пункт российские военные смогли освободить от украинских сил 18 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Это одна из многих территорий, которая была освобождена бойцами РФ в ближайшее время. До этого солдаты из группировки «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении, передает Пятый канал. В этот же день стад известно, что украинский лидер Владимир Зеленский экстренно посетил Покровск, находящийся сейчас под контролем ВСУ. Там он встретился с украинскими офицерами, которых поблагодарил за службу. При этом украинские военные находятся на подступах к городу. Затем Зеленский в своем telegram-канале написал, что направился в Купянск. Зюганов предположил, когда завершится СВО Лидер КПРФ в интервью телеканалу «Россия 1» предположил, когда может завершиться спецоперация на Украине. По его мнению, окончательную победу ВС РФ одержат к 80-летию с момента окончания Великой Отечественной войны. Он добавил, что в предстоящий бюджет РФ на ближайшие три года заложены средства для победы в конфликте с РФ. США действуют безрассудно Новость по теме Байден подал сигнал Путину: что думают о разрешении США ВСУ бить вглубь России другие страны Накануне, по словам американских журналистов, Джо Байден разрешил Украине совершать атаки дальнобойным оружием по территории РФ. В Кремле отметили, что если это на самом деле так, то соответствующее решение со стороны США является опасным и безрассудным. Многие страны Запада также высказались по поводу разрешения Байдена. Одни считают, что таким образом Вашингтон только пытается усугубить конфликт, другие же считают, что Украина должна иметь право на защиту. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул также, что Россия не оставит такое решение со стороны Вашингтона без ответа. Подобные слова прозвучали и от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Обстановка в Курской области Вооруженные Силы РФ продолжают разгром украинских формирований на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Бойцы из группировки «Север» поразили противника в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово. За сутки потери ВСУ на данном направлении составили 420 солдат, уточнили в военном российском ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР — Новоалексеевку. Данный поселок находится примерно в 13 километрах от Красноармейска на покровском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский лично посетил 18 ноября Покровск для встречи с украинскими военными. Главное об СВО к вечеру 18 ноября — в материале URA.RU. Поселок Новоалексеевка находится в ДНР, недалеко от покровского направления — в 13 километрах от самого Покровска (Красноармейска). Именно этот пункт российские военные смогли освободить от украинских сил 18 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Это одна из многих территорий, которая была освобождена бойцами РФ в ближайшее время. До этого солдаты из группировки «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении, передает Пятый канал. В этот же день стад известно, что украинский лидер Владимир Зеленский экстренно посетил Покровск, находящийся сейчас под контролем ВСУ. Там он встретился с украинскими офицерами, которых поблагодарил за службу. При этом украинские военные находятся на подступах к городу. Затем Зеленский в своем telegram-канале написал, что направился в Купянск. Лидер КПРФ в интервью телеканалу «Россия 1» предположил, когда может завершиться спецоперация на Украине. По его мнению, окончательную победу ВС РФ одержат к 80-летию с момента окончания Великой Отечественной войны. Он добавил, что в предстоящий бюджет РФ на ближайшие три года заложены средства для победы в конфликте с РФ. Накануне, по словам американских журналистов, Джо Байден разрешил Украине совершать атаки дальнобойным оружием по территории РФ. В Кремле отметили, что если это на самом деле так, то соответствующее решение со стороны США является опасным и безрассудным. Многие страны Запада также высказались по поводу разрешения Байдена. Одни считают, что таким образом Вашингтон только пытается усугубить конфликт, другие же считают, что Украина должна иметь право на защиту. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул также, что Россия не оставит такое решение со стороны Вашингтона без ответа. Подобные слова прозвучали и от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Вооруженные Силы РФ продолжают разгром украинских формирований на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Бойцы из группировки «Север» поразили противника в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово. За сутки потери ВСУ на данном направлении составили 420 солдат, уточнили в военном российском ведомстве.