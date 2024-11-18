Правительство разрешило выпускать в России аналог популярного «Оземпика»

19 ноября 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Ранее по такому механизму возможность производить свои аналоги получили фармацевтические компании «Герофарм» и «Промомед» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России разрешило компании ПСК «Фарма» начать производство дженерика лекарственного средства «Оземпик», используемого для лечения диабета, несмотря на действующую патентную защиту датского правообладателя Novo Nordisk. Об этом сообщил источник из кабинета министров. «Власти аргументируют это крайней необходимостью, поскольку поставки оригинального препарата в страну резко сократились. Ранее по такому механизму возможность производить свои аналоги получили „Герофарм“ и „Промомед“, успевшие с начала 2024 года реализовать совокупно почти 1 млн упаковок примерно на 5 млрд руб», — сообщает « Коммерсант». Специальное распоряжение позволило ПСК «Фарма» (часть ГК «Рус Биофарм») начать выпуск дженерика на основе семаглутида, активного вещества, используемого в оригинальном препарате «Оземпик» от Novo Nordisk. Важность данного решения подчеркивается тем, что оригинальный препарат также популярен для снижения веса, а его патентная защита в России действует до конца 2025 года. Российская фармацевтическая компания «Герофарм» подала иск в суд с требованием выдать принудительную лицензию датской фирме Novo Nordisk для производства аналога медикамента «Оземпик», названного «Семавик», предназначенного для лечения диабета. По информации от источника, у «Герофарма» уже имеется аналогичная лицензия, но она действует всего один год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России разрешило компании ПСК «Фарма» начать производство дженерика лекарственного средства «Оземпик», используемого для лечения диабета, несмотря на действующую патентную защиту датского правообладателя Novo Nordisk. Об этом сообщил источник из кабинета министров. «Власти аргументируют это крайней необходимостью, поскольку поставки оригинального препарата в страну резко сократились. Ранее по такому механизму возможность производить свои аналоги получили „Герофарм“ и „Промомед“, успевшие с начала 2024 года реализовать совокупно почти 1 млн упаковок примерно на 5 млрд руб», — сообщает «Коммерсант». Специальное распоряжение позволило ПСК «Фарма» (часть ГК «Рус Биофарм») начать выпуск дженерика на основе семаглутида, активного вещества, используемого в оригинальном препарате «Оземпик» от Novo Nordisk. Важность данного решения подчеркивается тем, что оригинальный препарат также популярен для снижения веса, а его патентная защита в России действует до конца 2025 года. Российская фармацевтическая компания «Герофарм» подала иск в суд с требованием выдать принудительную лицензию датской фирме Novo Nordisk для производства аналога медикамента «Оземпик», названного «Семавик», предназначенного для лечения диабета. По информации от источника, у «Герофарма» уже имеется аналогичная лицензия, но она действует всего один год.