По словам охраны гипермаркета «Лента», причиной эвакуации стало сообщение о минировании
В Перми эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «Лента», расположенного на проспекте Парковом, 66. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Сегодня утром около 9:30 часов всех из гипермаркета „Лента“ эвакуировали. Охрана сказала, что поступил звонок о минировании гипермаркета», — сообщил читатель информагентства.
URA.RU направило запросы в министерство территориальной безопасности Прикамья и УМВД по Перми, ответы ведомств ожидаются.
Ранее в краевой столице были эвакуированы посетители строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причиной эвакуации стала сработавшая пожарная сигнализация.
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