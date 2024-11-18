18 ноября 2024

В Перми эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «Лента»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам охраны гипермаркета «Лента», причиной эвакуации стало сообщение о минировании
По словам охраны гипермаркета «Лента», причиной эвакуации стало сообщение о минировании Фото:

В Перми эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «Лента», расположенного на проспекте Парковом, 66. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Сегодня утром около 9:30 часов всех из гипермаркета „Лента“ эвакуировали. Охрана сказала, что поступил звонок о минировании гипермаркета», — сообщил читатель информагентства.

URA.RU направило запросы в министерство территориальной безопасности Прикамья и УМВД по Перми, ответы ведомств ожидаются.

Ранее в краевой столице были эвакуированы посетители строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причиной эвакуации стала сработавшая пожарная сигнализация.

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В Перми эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «Лента», расположенного на проспекте Парковом, 66. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Сегодня утром около 9:30 часов всех из гипермаркета „Лента“ эвакуировали. Охрана сказала, что поступил звонок о минировании гипермаркета», — сообщил читатель информагентства. URA.RU направило запросы в министерство территориальной безопасности Прикамья и УМВД по Перми, ответы ведомств ожидаются. Ранее в краевой столице были эвакуированы посетители строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причиной эвакуации стала сработавшая пожарная сигнализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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