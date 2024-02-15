Торговый центр эвакуировали Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми в здании строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» сработала пожарная тревога. Всех посетителей эвакуировали, рассказали очевидцы URA.RU. В ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники уже прибыли на место.

«Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю на месте», — прокомментировали в ведомстве. Подробную информацию обещали предоставить позже.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми находится на шоссе Космонавтов. Его площадь превышает 16 тысяч квадратных метров.

Обновлено: В ГУ МЧС сообщили, что пожара не было. Произошло срабатывание автоматической установки пожаротушения «в техническом помещении, отгороженном от строительного гипермаркета противопожарной стеной». В результате никто не пострадал. Из торгового центра эвакуировались 475 человек.