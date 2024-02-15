В Перми эвакуировали строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин
Торговый центр эвакуировали Фото:

В Перми в здании строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» сработала пожарная тревога. Всех посетителей эвакуировали, рассказали очевидцы URA.RU. В ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники уже прибыли на место.

«Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю на месте», — прокомментировали в ведомстве. Подробную информацию обещали предоставить позже.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми находится на шоссе Космонавтов. Его площадь превышает 16 тысяч квадратных метров.

Обновлено: В ГУ МЧС сообщили, что пожара не было. Произошло срабатывание автоматической установки пожаротушения «в техническом помещении, отгороженном от строительного гипермаркета противопожарной стеной». В результате никто не пострадал. Из торгового центра эвакуировались 475 человек.

Пожарные уже на месте
Пожарные уже на месте
Фото:

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В Перми в здании строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» сработала пожарная тревога. Всех посетителей эвакуировали, рассказали очевидцы URA.RU. В ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники уже прибыли на место. «Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю на месте», — прокомментировали в ведомстве. Подробную информацию обещали предоставить позже. Гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми находится на шоссе Космонавтов. Его площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. Обновлено: В ГУ МЧС сообщили, что пожара не было. Произошло срабатывание автоматической установки пожаротушения «в техническом помещении, отгороженном от строительного гипермаркета противопожарной стеной». В результате никто не пострадал. Из торгового центра эвакуировались 475 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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