18 ноября 2024

Челябинский суд рассмотрит дело мигранта, пытавшегося подкупить полицейского

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Мигрант хотел подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности Фото:

Суд в Усть-Катаве (Челябинская область) рассмотрит дело мигранта, пытавшегося подкупить участкового полиции, заставшего его за работой без патента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор Усть-Катава утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В августе иностранец уже привлекался к административной ответственности за работу на стройке без патента. В октябре его вновь заметили на строящемся объекте. В отделе полиции он, боясь выдворения, предложил участковому 40 тысяч рублей. Сотрудник же пресек попытку и задержал мигранта, доложив о произошедшем начальству.

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Суд в Усть-Катаве (Челябинская область) рассмотрит дело мигранта, пытавшегося подкупить участкового полиции, заставшего его за работой без патента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор Усть-Катава утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В августе иностранец уже привлекался к административной ответственности за работу на стройке без патента. В октябре его вновь заметили на строящемся объекте. В отделе полиции он, боясь выдворения, предложил участковому 40 тысяч рублей. Сотрудник же пресек попытку и задержал мигранта, доложив о произошедшем начальству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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