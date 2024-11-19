Житель Сатки получит 400 тысяч рублей из-за падения на льду

Мужчина сломал ногу при падении во дворе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Сатки Челябинской области выплатят 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за перелом ноги, который он получил после падения на льду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Управление и обслуживание многоквартирным домом осуществляется индивидуальным предпринимателем, который не обеспечил выполнение работ по очистке придомовой территории от наледи в зимний период. С учетом позиции прокурора суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что мужчина упал на льду во дворе дома по улице 40 лет Победы. Инцидент произошел в феврале 2024 года. Пешеход получил травму голени со смещением. В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд.